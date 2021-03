Daquis inugatan na sa volleyball

Matapos ang anim na taon, magbabalik sa Premier Volleyball League (PVL) si volleyball star Rachel Anne Daquis matapos ianunsyo ng Cignal HD Spikers kamakailan ang paglipat ng koponan sa liga.

Magugunita na huling pumalo si Daquis sa V-League noong 2015 nang maging guest player ito para sa Philippine Army.

“As we all know, doon talaga ako nag-start sa Shakey’s V-League, ‘yun ‘yon sa PVL. I’m really excited about the upcoming season. Actually lately, ang dami na namin naririnig like lilipat kami sa PVL, pero wala talagang confirmation na talagang doon na kami,” siwalat ni Daquis sa “The Game” ng One Sports.

“But (noong) nag-announce na talagang doon na talaga kami sa PVL, we were all very excited kasi we are all prepared naman na kahit saang liga kami.”

Ayon pa sa two-time V-League Finals Most Valuable Player, malaki na rin umano ang kanyang pinagbago.

“Super different. I’ve changed a lot, so nag-matured. Iba din siguro ‘yung level ng paglalaro. Kung before parang hindi mo pa masasabing veteran, but now we can say I’m a veteran sa loob ng court,” hayag ng 5-foot-9 open hitter.

At kahit na iiwan na ang Philippine SuperLiga (PSL), pasalamat pa rin ang beteranang balibolista sa datingv tahanan.

“Sobrang happy din ako sa Cignal kasi binuo nila ako as a player. Tinulungan nila ako paano ilabas lahat ng talents ko, lahat ng capabilities ko sa paglalaro. I’m really excited na babalik din sa PVL. Pero siyempre, thankful din kami sa PSL dahil part sila ng history namin,” sambit ni Daquis. (JAToralba)