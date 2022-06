Dapol, Perpetual paiiyakin Generals

Teams W L

CSB 3 0

SSC-R 2 1

Arellano 2 1

JRU 2 1

LPU 2 1

Mapua 2 1

Perpetual 1 1

EAC 0 2

Letran 0 3

San Beda 0 3

Mga Laro Ngayon: (Paco Arena)

12:00noon – EAC vs Perpetual

2:30p – LPU vs Arellano

PUNTIRYA ng University of Perpetual Help System Dalta Lady Altas na makuha ang ikalawang sunod na panalo na paniguradong muling sasandalan si Mary Rhose Dapol kontra sa naghahanap ng unang panalo na Emilio Aguinaldo College Lady Generals sa pagpapatuloy ng hatawan sa 97th season ng National Collegiate Athletics Association (NCAA) women’s volleyball tournament sa Paco Arena sa Maynila, Martes.

Nagawang walisin ng Perpetual Lady Altas ang katunggaling Letran Lady Knights noong Biyernes sa pamamagitan ng 26-24, 25-18, 25-19 panalo sa pangunguna ni Dapol na humataw ng game-high 15 points kasama ang 12 digs habang natulungan ito ni Charmaine Ocado na may 12 markers.

Matapos alatin kontra Jose Rizal University Lady Bombers sa opening game, hangad ng Lady Altas na sumosyo sa masikip na second place na 5-way tie sa 2-1 spot na pinagsasamahan ng San Sebastian-Recoletos Lady Stags, three-peat champion Arellano University Lady Chiefs, JRU, Lyceum of the Philippines Lady Pirates at Mapua University Lady Cardinals.

Maghaharap ang Perpetual Lady Altas at EAC Lady Generals sa unang laro sa alas-12:00 ng tanghali na susundan ng LPU Lady Pirates at Arellano Lady Chiefs sa alas-2:30 ng hapon.

Nalasap naman ng Lady Generals (0-2) ang kanilang two-game losing skid kontra sa Lady Bombers noong Biyernes sa bisa ng 24-26, 21-25, 16-25 iskor para sa samahan sa ilalim ng team standings ang kapwa wala pang panalong Letran Lady Knights at San Beda University Lady Red Lions na parehong may 0-3 kartada.

Kinakailangang makahanap ng suporta sina Cathrine Almazan na may 12 markers at Krizzia Reyes na may 11 points kontra JRU mula kina Lyka Perez, Jamaica Villena at Jennifer Omapas upang makasama sa winning column. (Gerard Arce)