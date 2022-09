Dapo at Tisa! Pinoy resto na patok ang lasa, swak sa bulsa

Pinoy food ba na perfect ang sarap pero affordable ang iyong hanap?

Pasok sa listahang ito ang Dapo at Tisa!

Sa malamig na panahon ay perfect comfort food ang kanilang bulalo, sinigang salmon belly o kaya’y kapeng Batangas.

Patok sa restong ito ang mga tradisyonal na lutong pagkain gaya ng #1 ngayong tortang talong ng mga Pinoy. Bukod diyan ay matatakam ka sa kanilang Dapo’s fried chicken, beef adobo sa gata, crispy binukadkad na hito, sizzling tofu, sinigang na lechon, bangus ala pobre at marami pang iba.

Nakakapawi naman ng init at pagkauhaw ang kanilang sago at gulaman at ang kanilang Dapo secret na typical sweet dessert with a Pinoy twist!

Perfect ang lugar para pagdausan ng simple o intimate na okasyon para sa pamilya, minamahal, barkada at iba pa – plus malugod ka pang ia-accomodate at aasikasuhin ng kanilang mga staff.

Meron silang dine-in, take out, delivery. Matatagpuan ang Dapo at Tisa sa 59 Regalado Ave., West Fairview Park Subd sa pagitan ng FCM at FEU Hospital. Meron din silang branch sa SSS Village, Marikina. Sa iba pang katanungan, tumawag sa kanilang branch, 0917-144-4343 [QC] o sa 0917-309-3111 [Marikina] o i-message lang sila sa kanilang FB page.

Dahil it’s the time of the year na naman, let’s all celebrate with our all time fave Filipino dishes! (ME)