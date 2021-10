Dapat tularan ni Jinkee: Pia niyabang pinoy gown sa South Africa

Ang lay-layo raw ni Pia Wurtzbach kay Jinkee Pacquiao.

Si Jinkee raw kasi, kapag nasa abroad, nasa malalaking event sa ibang bansa, puro imported, branded ang sinusuot.

Si Pia, paminsan-minsan ay ginagawa rin yon, lalo na at sponsor niya ang mga yon, o pinapagamit sa kanya ang mga dress na `yon, pero mas madalas daw, yaring Pinoy ang pinagyayabang sa ibang bansa, o sa buong mundo.

Tulad nga ngayong nasa South Africa siya, na kung saan ay isa nga siya sa mga ‘selection panel’ na kung saan ay kasama niya sina Tamaryn Green (Miss Universe 2018 1st runner up), Andrea Meza (Miss Universe 2020), at iba pang sikat na personalidad sa South Africa.

Ang dami ngang bumibilib kay Pia, na bagamat may halo ang dugo, Pinoy na Pinoy ang puso, isip.

Heto nga, super proud siyang inirampa ang gown na yaring Pinoy sa South Africa.

“Wearing a Filipino creation by Mark Bumgarner when I had my first look at Miss South Africa’s Top 10 finalists.

“I absolutely love the process of sittding down and having a one on one moment with each of the girls. It was a good full day getting to know them a bit more which will help me and the panel decide who should win Miss South Africa. Love the energy and rush. Til the next update,” sabi ni Pia.

Siyempre, super happy ang designer na si Mark Bumgarner.

“Always a Queen, inside out. Love you. Enjoy SA,” sabi ni Mark.

Humamig nga rin ng papuri ang gown na suot ni Pia mula sa mga netizen sa iba’t ibang panig ng mundo.

“Yan ang tunay na Filipina, pinagmamalaki ang gawang Pinoy sa buong mundo, o sa ibang bansa. Dalagang Pilipina talaga!” sabi ni Doods P.

Anyway, isa pa sa napansin ng mga netizen kay Pia ay `yung hindi ito tumatanda, ha! Ang itsura nga raw niya noong kinoronahan siya noong 2015, ganun na ganun pa rin ngayon.

Imagine, anim na taon na nga raw ang nakalipas, pero walang kupas, hindi tumatanda, at super ganda at seksi pa rin ni Pia, ha!

Kaloka lang ang iba, na sa dinaan sa joke ang paghihikayat nila kay Pia na sumali sa mga beauty pageant. Na siyempre hindi mangyayari `yon, dahil nakuha na nga ni Pia ang pinakamataas na korona na inaasam ng maraming Pinoy.

Hirit pa nga nila, ‘Nanlamon na naman si Pia sa South Africa!’

Anyway, sana raw ay tularan din ni Jinkee si Pia na mga yaring Pinoy rin ang ipagmalaki sa ibang bansa? Although siyempre, choice naman niya `yon, at pera naman niya ang ginagastos niya, di ba?

Well…

Kuya Kim at home agad sa ‘24 Oras’

Trending muli ang bagong Kapuso na si Kuya Kim Atienza matapos ang unang pagsabak niya sa GMA newscast na ‘24 Oras’ nitong Lunes kung saan mapapanood ang kanyang segment na #KuyaKimAnoNa.

Marami rin ang natuwa sa mainit na pag-welcome sa kanya ng 24 anchors na sina Mel Tiangco, Mike Enriquez, at Vicky Morales.

Say nga ni Mel after ng segment ni Kuya Kim: “Welcome sa 24 Oras ha! Kumusta? Ano pakiramdam mo na nasa ibang tahanan ka ngayon?”

“Alam mo, Tita Mel talagang feel na feel ko ang pangalan ng ating istasyon. Feel na feel ko ang pagmamahal at ang puso ng lahat ng tumanggap sa akin dito. Maraming, maraming, maraming salamat sa inyong lahat,” sagot ni Kim.

“Kapuso, trivia sa likod ng trending na balita ang ihahatid sa ating mga Kapuso ni Kuya Kim,” pag-explain naman ni Mike sa #KuyaKimAnoNa segment.

Samantalang si Vicky, may tanong din kay Kuya Kim.

“Teka, Kuya Kim, ano ang mensahe mo sa ating mga Kapuso at syempre sa mga ka-24 Oras?

“Sa lahat ng mga Kapuso, maraming maraming salamat sa napakainit na pagtanggap ninyo sa akin bilang bagong Kapuso. I shall do my best to be the best Kuya Kim that I can be by God’s grace. Maraming-maraming salamat,” paglalahad ni Kuya Kim.

Sa huli ay binitawan na nga ni Kuya Kim ang kanyang extro spiel: “Kaya laging tandaan, Kimportante ang may alam! Ako po si Kuya Kim, at sagot ko kayo, 24 Oras! Kimsahamnida.”

Congratulations at welcome muli sa Kapuso Network, Kuya Kim!