Naihipan ng malamig na ha­ngin ang ‘tensiyonadong sitwasyon’ ng ‘trade relations’ ng Estados Unidos at China.

Ito’y matapos mag-usap sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa Bueno Aires, Argentina sa pagpupulong ng mga bansang kasapi ng grupong G20.

Hindi mahalaga sa ngayon kung sino sa dalawa ang kumurap.

Ang importante ay nag-usap sina Trump at Xi para paano lulutasin ang ‘trade war’ sa pagitan ng dalawang tinatawag na ‘largest economy’ sa buong mundo.

Kapwa tinawag ng Beijing at Washington ang pagkikita ng dala­wang lider na matagumpay o ‘very successful.’ Sa loob ng 90-araw nagkasundo ang magkabilang panig na magbalangkas ng ‘win-win solution’ sa mga ‘di pagkakaunawaan ng resulta ng desisyon ni Trump na bawasan ang ‘taripa’ sa mga ‘Chinese product.’

Magandang pagkakataon ito para sa mga bansang apektado ng ‘trade war’ ng dalawang higanteng ekonomiya. Halimbawa na lamang ng Pilipinas na kapwa may malalim na relasyon sa Beijing at Washington.

Makikinabang ang Manila sa ‘tigil putakan.’

***

Marahil nakita ng Estados Unidos at China na hindi makakatulong sa kanilang interes kung magpapatuloy ang ba­ngayan at bantaan sa usapin ng kalakalan.

Dahil damay ang ekonomiya ng buong mundo resulta ng kanilang hidwaan, ‘bad business’ ito para sa lahat at malamang na pagmulan pa ng sigalot kinalaunan.

Ang 90 araw ng ‘ceasefire’ sa pagitan ng Estados Unidos at China ay dapat lang suportahan. Kapwa ‘trading partner’ ng Pilipinas ang dalawang bansa bukod pa sa Japan, South Korea at iba pang mauunlad na ekonomiya sa rehiyon ng Asya at Pasipiko.

Anumang alingasngas na hahantong sa ‘tensiyonadong sitwasyon’ resulta ng ‘di pagkakaunawaan ng Washing­ton at Beijing ay tiyak may epekto sa mga bansa sa Asya at Pasipiko, lalo na sa Pilipinas na itinuturing ngayon na isang ‘emerging economy.’

Dahil tali ang ekonomiya ng Pilipinas kapwa sa Estados Unidos at China, ang pagpapatuloy ng ‘alingasngas’ sa pagitan ng dalawang ‘trading partner’ ay hindi maganda.

Sa ngayon ang China ay malaking bagsakan ng mga produktong-agrikultural ng Pilipinas. Malaking bulto naman ang mga electronic at industrial spare part na gawa dito sa bansa ang inaangkat ng mga Amerikano.

Sa sitwasyon na kumahog pa rin ang gobyerno ng Pilipinas sa paghahanap ng pondo para matustusan ang mga tinatawag na ‘social expenses’ para sa mga mahihirap, ganon na rin ang libreng edukasyon sa kabataan, anumang hakbang na pipigil sa pagpapatuloy ng ‘digmaang-kalakalan’ sa pagitan ng China at Estados Unidos ay dapat lamang suportahan.

Ang pagpapatuloy ng magandang relasyon sa pagitan ng Beijing at Washington ay maganda para sa Pilipinas.