Dapat gawin ng mag-aampon

Dear Atty. Claire,

Ask ko lang po­ ­attorney anong procedure nang pag-adopt. May apo ako na 9 years old na lalaki. ­Hiwalay ang mga ­magulang niya. Anak ko po ang tatay ng bata at ­hindi naman kasal ang ­magulang ng apo ko.

Ngayon ang tanong ko po ay kung may chance bang ma-adopt ang apo ko at ano po ang dapat kong gawin?

Salamat po ng ­marami,

Marvyn

Dear Lolo Marvyn,

Malaki naman po ang chance na mapayagan at mabigyan ng pabor ang balak niyong ampuning ligal ang ­inyong apo, ngunit dapat na may ­pahintulot at pagsang-ayon din po ang balak ninyong pag-­ampon sa kanilang anak.

Ito po ang mga ­requirements bago kayo bigyang pabor ng korte sa inyong petition for adoption:

a. Ang mag-aampon ay dapat nasa hustong gulang (legal age);

b. Ang ­mag-aampon ay dapat na 16 years ­older sa kanyang ­aampunin maliban

­lamang kung sariling anak niya ito (­referring to one’s ­illegitimate child);

c. Ang ­mag-aampon ay may kapasidad na gampanan ang ­tungkulin ng ­pagiging magulang (aalamin ng korte kung ang ­mag-aampon ay may sapat pang lakas at ­kakayanan upang gawin ang mga ­obligasyon ng isang ­magulang. Kaya pati ang edad at financial capacity ay aaralin ng korte kung ­sapat ba upang ma-­sustain ang pangangai­­la­ngan ng bata;

d. May good moral character at hindi na convict ng korte sa ­kasong may ­kinalaman sa usaping moral (moral­ turpitude;

e. May kakayahang magbigay ng support, turuan at pag-aralin at magbigay ng pag-aaruga sa kanyang mga lehitimo at ­ilihitimong anak at sa batang ­kanyang aampunin.

Kailangan din na magbigay nang ­pahintulot o pagsang ayon ang mga ­sumusunod:

(a) The adoptee, if ten (10) years of age or over;

(b) The biological parent(s) of the child, if known, or the legal guardian, or the proper government instrumentality which has legal custody of the child;

(c) The legitimate and adopted sons/­daughters, ten (10) years of age or over, of the adopter(s) and adoptee, if any;

(d) The illegitimate sons/daughters, ten (10) years of age or over, of the adopter, if living with said adopter and the ­latters souse, if any;

(e) The spouse, if any, of the person adopting or to be adopted.

Kung may anak ­kayong iba, lehitimo o ilehitimo man, ay dapat na sumang-ayon din sila kung ang mga edad nila ay 10 years old pataas.Sana ay ­makatulong ang ilan sa mga ­nabahagi ko.

Kung may ­katanu­ngan pa ay tumawag lamang­ sa 4107624 o mag email sa attorneyclaire@gmail.com.