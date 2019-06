‘Dapat ba namatay muna kami?’

IKINALUNGKOT ng kapitan ng fishing boat na binangga ng Chinese vessel sa Recto Bank ang na­ging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ‘little maritime incident’ lang ang nangyari at hindi na kailangan pang palakihin.

“Nalulungkot po ako sa sinabi ni mahal na presidente dahil po parang balewala po ‘yung pagbangga sa amin dahil maliit lang na ano ‘yun, na walang namatay sa amin,” wika ni Josel Insigne.

“Hihintayin pa po bang may mamatay po sa amin?” himutok nito sa interview ng himpilang DZBB.

Sa isang talumpati nitong Lunes, sinabi ni Pa­ngulong Duterte na ‘little maritime accident’ lamang ang insidente sa Recto Bank. Pero kailangan pa rin na maimbestigahan ang insidente upang mabigyan ng pagkakataon ang China na makapagpaliwanag.

Noong nakaraang Biyernes, Hunyo 14, naglabas ng statement ng Chinese Embassy at inamin na fishing vessel ng China ang nakabangga. Natakot lang daw ang mga crew na sumaklolo sa mga Pinoy nang makitang pito hanggang walo fishing vessel ang papalapit sa lugar.

Nakatakda sanang makipagharap si Insigne at iba pang tripulante ng F/B GIMVER 1, kay Pa­ngulong Duterte noong Lunes subalit nakansela ito dahil sa mahina pa rin ang katawan ng kapitan at may trauma sa pangyayari.

Kinontra naman ang Malacañang ang paniniwala ng mga dismayadong mangingisda na tila binalewala ng gobyerno ang nangyari sa kanila sa Recto Bank.

“Hindi naman nabalewala gaya ng paulit-ulit nating sinasabi. Kung nabalewala ‘yun eh ‘di sana hindi na sila tinutulungan. Pinuntahan pa nga sila ng dalawang cabinet members at nagbigay ng mga assistance sa kanila.

Si Secretary Locsin naghain na ng diplomatic efforts at kinondena ng Malacañang ang pag-abandona sa kanila,” paliwanag ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo.

Dismayado rin si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa reaksyon ng Pangulo sa naturang insidente.

“Nakaka-disappoint yan because coming from the President himself, matagal natin hinintay basagin niya ang kanyang katahimikan, pagkatapos ganyan marinig natin, ang nakita ko hindi man lang niya in-explore lahat na available resources na puwede gamitin, lalo na ang provision ng MDT,” saad ni Lacson.

Nakapaloob sa MDT o Mutual Defense Treaty na kapag may ginawang pag-atake sa military o civilian vessel ng Pilipinas, obligado ang Estados Unidos na rumesponde at ito’y kinumpirma mismo ni US State Secretary Mike Pompeo kamakailan lamang.

“Bakit hindi inisip ng Pangulo na humingi ng tulong? Actually ‘di tulong hinihingi kundi invoke mo provision ng MDT, instead of just exercising his last option of surrender. Kasi parang resigned ang kanyang statement na ‘ano papadala ko roon, gigiyerahin natin?’” ani Lacson.

May nasagap din na impormasyon si Lacson na tinetesting lamang ng China ang Pilipinas at lumabas naman na pabor na pabor ang ating gobyerno sa China.

Naglabas din ng pahayag si US Ambassador to the Philippines Sung Kim at nanawagan ng ‘full investigation’ sa insidente ng banggaan sa Recto Bank noong Hunyo 9.

“There should be an investigation and there should be full accoutability and we need to take measures to make sure we prevent accidents or incidents like than from happening again,” saad ni Kim. (Aileen Taliping/Dang Samson-Garcia/Juliet de Loza-Cudia)