Daniela gustong ipadampot kay Cardo

Galit na galit na ­talaga ang mga fan kay Daniela ­Mondragon. At isa lang ang hiling nila ngayon, ang pagbayaran nito ang lahat ng ginawa niya sa pamilya ni Romina.

At sa tindi ng galit ng mga fan kay Daniela, hiningi na nila ang tulong ni Cardo Dalisay para hulihin ito.

Kaloka, ‘di ba? Nakagawa ng kuwento ang mga manonood dahil lang sa photo na inilabas ni ­Dimples Romana sa kanyang Instagram, na kung saan ay kasama niya si Coco Martin.

Nagkasama ang dalawa sa Davao ­kamakailan. At doon nga nabuo ang ­hiling ng mga manonood, na pagsamahin ang dalawa. Bet nilang makita si Cardo Dalisay sa “Kadenang Ginto”.

Eh, ‘di ba? Usong-uso ngayon ang pagku-crossover, o paggi-guest, as in may walk-in part lang, ng mga sikat na artista sa “Kadenang Ginto”? Una nga si Bea Alonzo, na sinundan ng bida sa “The General’s Daughter” na si Angel Locsin.

At malay nga natin, magawa rin ‘yon ni Coco Martin. Pero, ayaw nila nu’ng walk-in part lang, dahil gusto nga nila, hulihin ni Cardo si Daniela.

“Cardo @mr.cocomartin & #­OhDani Crossover na ba FPJAP x KG? @dreamscapeph,” sabi ni Dimples.

Heto nga ang sabi ng mga fan:

genevi06, “Siguro kung si Cardo ang huhuli kay Daniella wala ng kawala. Love u guys teleserye never miss an episode. My day is not complete without watching you guys. I hate ­weekend coz there is no teleserye.”

elaine_mnq, “Oo Ms. Dimples pwede! Mga pulis sila e, sila magkukulong kay Daniela! Hahaha.”

lhublms, “I-Guest na sa KG si Cardo pulis na huhuli kay Daniela and Hector (Joko Diaz).”

mhaimejia, “Kay Dardo na po magpapatulong si Romina para mahuli na kayo ni Hector.”

jabern21, “Pwede rin ipasok si cardo sa KG para tapos kana Dani Gurl. Hahahaha.”

mishinro, “Yan Kuya Cardo kasama mo na po c Daniela dapat tulungan mo po c Romina.”

Well…

Ken, Rita away-bati sa ‘Daig’

Sina Ken Chan at Rita Daniela pa rin ang mga bida ngayon sa “Daig Kayo Ng Lola Ko”. Sila sina Harry (Ken) at Bessy (Rita). He calls her Mina but Bessy tells him that it’s not her name.

Si Bessy ay small time criminal who’s on the run. Harry tells her he doesn’t care even if Bessy’s life is in danger. He throws her out of the house, but Bessy manages to weasel her way back inside.

Kinabukasan, ­makikita ni Harry na natulog si Bessy sa bahay niya nang hindi niya alam. Pero, na-realize ni Harry na kaya ni Bessy na ­lumapit sa puno ni Mina na hindi niya magawa, kaya ­hinayaan niya si Bessy na manatili na lang sa bahay niya. At kapalit nga noon ang ­pag-aalaga nito sa puno ni Mina.

Pero ‘yun na nga, nalaman ni Harry na pinaghahanap ng mga pulis si Bessy. Nahuli rin niyang ninakaw ni Bessy ang singing ni Mina.

Pinalayas ni Harry si Bessy, pero bigla ngang ­nasunog ang puno, kaya hiniling niya kay Bessy na isalba ito. At bigla ngang sumulpot si Abrakazam at nagalit na nagpatuloy siya ng tao sa bahay nila.

Abangan ang susunod na pangyayari!