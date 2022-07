Daniel tinawanan pagmumura ng fan

Viral sa social media ang post ng “2 Good 2 Be True” fan na si Lei Bautista kung saan nag-message siya ang Facebook page ng ABS-CBN para ilabas na lahat ng episodes ng kinagigiliwan niyang serye.

Maraming mga fan ang naka-relate sa sentimyento ni Lei. Umabot sa 37,000 share, 56,000 reaction sa Facebook. Na-share na rin ang screenshot sa ibang mga social media site tulad ng Twitter, Instagram.

“Ibagsak niyo na ng isahan sa Netflix [ang 2G2BT], nakakabitin eh!” sabi niya with matching mura.

Nag-reply rin siya sa auto-generated responses ng page tungkol sa update ng trending videos ng ABS-CBN.

“Wala akong pake sa update, upload niyo na lahat sa Netflix!”

Abot langit ang tuwa ni Lei nang mapansin ni Daniel Padilla, ang bida sa serye, ang kanyang post. Ni-repost ni Eloy sa Instagram story ang screenshot na may caption na “Hahahahahahahaha laughter!!!” ni Daniel.

Dahil nga sa grabeng pa-bitin ng “2 Good To Be True”, kanya-kanya na ring hula ang mga netizens sa mga mangyayari sa susunod na episodes.

“Si Mang Tino po talaga ang nawawalang tatay ni Ali,” komento ng isang netizen.

“Anak ni Eloy si Hugo,” sey pa ng isa.

Meron ding nag-request i-extend na sa one hour ang kada episode.

Ang 2 Good To Be True ay ang comeback serye nina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla after 5 years. Sa ngayon, ito ang No. 1 Most Watched TV Show sa Netflix nationwide.

Mapapanood ang advanced episodes ng serye sa Netflix at iWantTFC. Ineere rin ito gabi-gabi sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live on ABS-CBN Entertainment’s YouTube channel and Facebook page, Jeepney TV, and Cinemo.

Kathryn, Joshua nagpakilig sa socmed

Daming natuwa, kinilig na makitang muli na magkakasama ang ibang mga cast ng Super Inggo, lalo na sina Kathryn Bernardo, Joshua Dionisio.

Bigla ngang kinilig ang mga fan sa photo nina Kathryn at Joshua. Na bigla ngang nag-reminisce ang mga faney, na bago pa man nagkaroon ng Joshua Garcia, una na silang nakaramdam ng kilig kay Joshua Dionisio.

“Crush na crush ko `yung chinito, si Joshua. Sana magkasama sila ni Kathryn sa pelikula,” hirit ng mga fan.

Chika pa ng ibang fan, walang kupas si Joshua, na kahit nagka-age na, hindi pa rin nababawasan ang kaguwapuhan.

Biglang-bigla nga ay nabuhay ang mga Super Inggo fan, ha! Naalala pa nila na kapag umuuwe sila galling school, tumututok agad sila sa telebisyon para sa Super Inggo.

At siyempre, naalala nila ang ‘kaartehan’ ni Kathryn, na siyang nagustuhan daw nila rito, dahil bata pa lang, magaling na raw umarte.

“’Yung kaartehan ni Kathryn talaga ang sinusundan namin diyan. Sikat na sikat ang mga lines niya noon. Hahahaha!” saad pa ng ibang mga fan.

Well, abangan kung magkakaroon ng Super Inggo 2, ha!