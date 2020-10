Daniel sa dagat pakakasalan si Kathryn

Ang maikasal sa tabing dagat pa rin ang bet na bet ni Daniel Padilla para sa kanila ng dyowang si Kathryn Bernardo. Noon pa man ay sinasabi na ni Daniel na ‘beach wedding’ talaga ang dream niya para sa kanila ni Kathryn.

At wish ni Daniel na mangyari `yon as soon as possible. Ayaw na raw niyang paabutin pa nang matagal.

“Sana before ako mag-30,” sabi ni Daniel.

Well, 25 pa lang si Daniel ngayon, at bibilang pa ng limang taon bago mangyari ang gusto niyang maikasal na sila ni Kathryn. Pero, sabi nga, bago mag-30. Meaning, puwedeng mangyari `yon pagtungtong niya ng 27 o 28, di ba?

“Basta, sana maikasal na ako bago mag-30. Ayoko na noong masyadong matagal!” sey pa ulit niya.

Well, bet na rin ni Daniel na magka-baby na agad sila ni Kathryn, sa sandaling maikasal sila. Mas gusto nga raw niya na magawa pa niyang makipaglaro sa mga anak niya habang kaya pa, o habang bata pa.

So, sabi nga, possible na sa 2022 ay matuloy na ang kasal nila, lalo na siguro kapag wala na ang coronavirus.

“Who knows?” pangiti-ngiting sey ni Daniel.

‘Apollo’ alay sa mga fan

Anyway, sa Oct. 11 na nga ang concert ni Daniel, ang “Apollo: A Daniel Padilla Digital Experience.” Mula ito sa produksyon ng Star Events ng ABS-CBN at ng production house ni Daniel na Johnny Moonlight.

Eksklusibo itong mapapanood sa KTX.ph sa Oct. 11 (Linggo).

Pero, bakit nga ba mas ginusto ni Daniel na mag-concert ngayong pandemic?

“Tinanong ako kung gusto ko mag-concert ngayon pandemic? Ang totoong sagot ko ay ayoko ho talaga mag-concert. Kasi parang feeling ko nauubusan ako ng kakantahin, at wala akong energy na gawin `yon ngayon. Siguro dahil sa dami ng nangyayari ngayon, na kaya ko ba talaga mag-concert ngayon?

“Pero noong nag-isip ako, sabi ko, bakit ayoko? Dapat ba iniisip ko ang sarili ko sa panahon ngayon? So, pumayag na ako dahil na-realize ko na hindi ito para sa akin, kundi para ito sa mga kasama ko, unang-una sa staff na kasama ko, dahil alam niyo naman estado ng ABS-CBN. Maraming nawalan ng trabaho. Ito ang chance na may gawin ako for them, makakatulong sa kanila.

“Second kamusta ba ang mga kundisyon ng mga fan, ng pamilya nila? Ipagdadamot ko pa ba sa kanila na iparamdam na okey lang tayo lahat.

“Kaya sabi ko, let’s do it para sa mga tao. Mag-inspire tayo ng mga tao,” pahayag ni Daniel.

Wish ni Daniel na sana ay makapagsama siya ng kahit 20 na tagahanga sa loob mismo ng studio, na manonood sa kanya ng live.

“Iba kasi, noong nag-rehearse ako na walang tao, parang mahirap. Mas gusto ko na may kinakantahan ako sa harap ko. Sa totoo lang, sa kanila kasi ako humuhugot ng energy.

“Ginagawan namin ng paraan ‘yon. So, sana ma-approve ang kahit 20 ha! Nagulantang ang production sa request ko. Pero siyempre, dapat safety protocols talaga masunod. Basta magawa natiin ng tama, let’s do it!” kuwento ni Daniel.

So, masuwerte nga ang 20 fan kapag natuloy ito, na mapanood nila si Daniel ng live, at face to face talaga. Pero siyempre, kasama si Kathryn sa mga tao na makakasama ni Daniel sa studio habang kumakanta siya.

DJ dumanas ng anxiety attack

Anyway, hindi rin itinanggi ni Daniel na dumaan siya sa anxiety attack.

“Nag-isip din ako, nakaranas din ako ng mga ganiyan. Hindi ako sanay ng ganito. Anong gagawin natin? Siyempre naapektuhan ka sa lahat ng mga nangyayari. Pandemic, tapos nagsara ang ABS-CBN. What is happening sa mundo? Bakit nangyayari ang kasamaan?

“So, ang ginawa ko na lang, yes, nandiyan ang kasamaan, pero kumbaga, dapat sabuyan natin ng positivity. Ano ang dapat nating gawin para makatulong, mag-inspire sa mga tao.

“Nag-aral ako kung ano dapat ang binibigyan ko ng pansin ngayon, mas makakabigay ng pagbabago. Dapat magmalasakit ka sa kapwa. Wag ka maglabas ng mga opinion mo, na nanggugulo ka lang, na dapat tulungan mo ang kapwa mo,” sabi ni Daniel.

Pero somehow, naisip ni Daniel, na dahil sa pandemic, mas nagkaroon siya ng panahon sa pamilya niya, o mga mahal sa buhay.

“Nabigyan kami ng pagkakatao na makasama ang mga pamilya namin. Nagawa namin ang mga hindi namin nagagawa dati. Binalikan namig ang mga happy times before. Kung ano na kami ngayon. Ganun na lang ang mga ginawa namin,” saad na lang ni Daniel.