Daniel, Richard handa sa bugbugan kina Gerald, Rayver

Mamayang 3:00PM na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum ang All Star Game 2018 ng Star Magic at exciting ang labanan ng Team Red kung saan ay magkakasama sina Richard Gutierrez at Daniel Padilla at Team Blue naman nina Gerald Anderson at Rayver Cruz.

Both team, panay ang practice, kaya naman siguradong­ magandang basketball game ang mapapanood mamaya ng mga pupunta sa Smart Araneta Coliseum at hindi lang basta magpapa-cute roon ang mga taga-Star Magic, huh!

Ang mag-inang Sarah Lahbati, manonood para sumuporta kay Richard. Hindi naman nila isasama si Baby Kai at masyadong maingay sa basketball game, huh!

Sabi ni Zion, excited na siyang mag-cheer para sa kanyang Dada (Daddy). May mga pagkakataon kasi na nagba-basketball din ang mag-ama sa bahay nila.

Tiyak na tututok din ang mga tao sa Smart Araneta Coliseum kay Zion habang nagtsi-cheer ito mamaya sa kanyang Dada dahil marami nga ang cute na cute kay Zion.

Sayang nga lang na hindi pa talaga pinapayagan nina Richard at Sarah na mag-artista si Zion dahil katulad ng kanyang famous parents,­ gusto na rin ng mga fan na mapanood kahit sa TV man lang ang bata, huh!

Hindi nga pala makakapanood si Annabelle Rama sa game ni Richard dahil magiging abala siya sa pag-aayos dahil pupunta siya sa 80thbirthday party ni Mother Lily Monteverde mamayang gabi.

Actually, si Richard din naman, pupunta sa birthday ni Mother Lily after ng kanyang basketball game.