Daniel pasok sa Top 5 ng 100 Asian Heartthrobs

Si Kim Taehyung ng South Korea ang nangunguna sa botohan sa pakontes na 100 Asian Heartthrobs.

Sa huling bilangan (sa pamamagitan ng boto sa mga social media accounts like Twitter, Instagram at Facebook), humamig na si Kim ng 43.39% na boto, o may katumbas na 30,018 na boto.

Sumunod sa kanya si Suradet Piniwat ng Thailand, na humamig ng 21.9% o may katumbas na boto na 15,148 boto.

Pangatlo naman si Mark Tuan ng Taiwan na may 16.42% o may katumbas na boto na 11,360 boto.

Pang-apat naman si Timmy Xu ng China na may 15.06% o 10, 415 votest.

Panglima ang pambato ng Pilipinas na si Daniel Padilla na may 3.23% o katumbas na boto na 2,236 votes.

Nagsimula ang botohan nung June 20 (12 noon) at magtatapos sa June 25 (11:59 AM), at agad nga nilang iaanunsiyon ang nanalo. So, may chance pa ang mga tagahanga ni Daniel Padilla na iboto at panalunin ang kanilang idolo.

Sa Instagram account nga ni Karla Estrada ay nangampaniya na rin siya na iboto ang anak niyang si Daniel.

Anyway, mula sa mahigit na 100 nominees, namili sila ng Top 30. At ngayon nga ay napili na ang Final 5. So, sana ay magsama-sama ang mga fan ni Daniel para makuha niya ang bonggang titulo na Asian Heartthrob. (Dondon Sermino)