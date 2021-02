Daniel naka-190M sa Spotify

Nanatili sa kanyang puwesto bilang pinakasikat na artista si Daniel Padilla kung ang basehan ay ang naitalang datos sa kinita ng kanyang album.

Pinoste ni Karla Estrada ang report na nagbabalita tungkol sa pamamayagpag ni Daniel sa Spotify bilang pinakamabentang singer sa ikalawang buwan pa lang ng 2021.

“As of 4 February 2021, Daniel Padilla has been streamed 190,024,501 times with 189,719 album sales on Spotify and expected to breach 200 Million milestone before this year ends.

“He remains one of the Top 100 artists at Spotify PH. Congratulaions, DJ.”

May caption sa larawan niya na, ‘190 MILLION TOTAL SPOTIFY STREAMS’.

Anyway, ang photo nila ng dyowang si Kathryn Bernardo naman ang makikita sa IG ni Daniel. Ito nga `yung nakasakay si Kathryn sa balikat ni Daniel habang nasa tubig sila.

Umabot na sa kulang-kulang isang milyon ang like ng photo na `yon, at 14,000 ang mga komento.

Janine Tugonon wagi career sa US

Umaariba nang husto si Janine Tugunon sa fashion world sa US, dahil heto at cover girl siya sa 9th anniversary celebration ng MOD Magazine.

Ibinahagi ni Janine sa Instagram ang larawan niya na pabalat ng magazine. Puro mga American competent fashion make-up artist at stylist ang humawak sa photo shoot ni Janine.

Bukod sa digital copy, available rin ang print copy nito sa US at ilang bansa. Dahil dito binigyang karangalan na naman ni Janine ang Pinoy sa larangan ng fashion.

‘Talong’ ni Enzo baliko

Ang itensyon lang naman ay para ipagmalaki ang bunga ng kanyang pagiging ‘plantito’, pero nabigyan ng malisya ang pagbalandra ni Enzo Pineda sa tanim na gulay.

Makikita sa Instagram na hawak ni Enzo ang talong na siya raw ang nagtanim, nag-alaga. Ipinagmalaki ni Enzo ang kanyang talong na namunga sa loob ng tatlong linggo.

Pero, nakakaloka ang reaksiyon ng mga netizen:

@ronalyn752, “laki po pala ng talong mo..kaso curve. Hahahaha.”

@bgaito620, “is dat your actual size hahahahaha.”

Kunsabagay, nagpasilip din kasi ng talong si Enzo sa pelikula nila ni Elijah Canlas sa nakaraang Pista ng Pelikulang Pilipino.