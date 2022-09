Daniel na lang kulang: Kathryn tinapos na ‘away’ kay Dominic

Ang daming na-good vibes dahil sa mga picture na pinost ni Dominic Roque na pagsasama nila kasama ang mga kaibigan.

Kaibigan means ang grupo nina Kathryn Bernardo at Ria Atayde. Kung matatandaan, naisyu sila na may naging hidwaan. Kaya ilang ganap na rin magkakasama sina Kathryn and their group, pero wala si Dominic.

Ngayon na lang sila muling nagkasama. At sa parehong captions nina Dominic at Kathryn, alam mong masaya rin sila sa muling pagsasama.

Sabi ni Dominic, simpleng heart emoji at date na 090522 na parang sinasabi nito na espesyal ang date na ‘yon. Si Kathryn naman, nag-post ng slide show ng mga pictures kasama ang mga kaibigan at nag-caption na “How I’d get so lucky?”

‘Yun nga lang, wala pa sa picture o sa pagsasama nilang ‘yon si Daniel Padilla. Though, masya ang mga fan at netizens, hoping sila na sana raw next time, kasama na si Daniel/DJ.

Ilan sa mga comments, “Hala shet reunion.”

“Omggg sana next time kayo naman bi dhej.”

“Good to see you with them.”

“Si DJ na lang kulang.”

Benjamin Alves Hollywood star na

Ang Kapuso actor na si Benjamin Alves ay isa na rin sa mga local star na makakagawa ng isang Hollywood film.

Nag-post si Benjamin sa Facebook tungkol sa movie na ito. At magsisimula ang shooting sa 2023 sa Guam.

Double treats namin nakikita ito para sa actor dahil bukod sa opportunity na makagawa ng isang Hollywood movie kunsaan, sa Guam pa ang location at nando’n ang kanyang pamilya.

Ang title ng movie ay “Re-Live.”

Ang cast ng movie ay ang Emmy nominee na si Rain Valdez (Razor Tongue), Yoshi Sudarso (Bullet Train), Jamie Clayton (20th/Hulu’s upcoming Hellraiser), Vico Ortiz (Our Flag Means Death), Nicky Endres (The Dropout), Chris Renfro (Queer as Folk), Sydney Viengluang (Z Nation) at si Benjamin Alves nga.

Ang role ni Ben ay driver at tour guide sa Guam ng transgender na si Rowena, played by Rain.

So far, wala pang masyadong impormasyon tungkol sa movie. Pero sa social media ng actor, marami na ang nagko-congratulate rito.