Daniel, Kathryn laplapan tinilian ng mga fan

Pinapalakpan ngayon ang malaking improvement nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla bilang mga artista sa pelikulang The Hows of Us na maging sa pilahan ay dinudumog ito ng mga moviegoer.

True to her words, talaga namang pinaakting ni Direk Cathy Garcia-Molina sina Kath at Da­niel, lalo na si Kath na maraming dramatic highlight sa nasabing movie.

Sabi ng iba, talagang hinamon ni Direk Cathy ang Kapamilya actress lalo na sa mahahabang linya nito lalo na’t alam ng lahat na medyo bulol si Kath at ‘yung mga eksenang ‘yun sa ulan na only a Vilma Santos can deliver best.

Si DJ naman ay underacting ang ginawa sa kanyang highlight scenes na nag-blend naman kay Kath kung saan ay eye expressions naman ang kanyang ginawa at simpleng pagbitaw ng mga dayalog.

Undoubtedly ay ito na nga ang pinaka-mature na movie ng dalawa after 7 years of being a tandem.

Level up kung level up na nga sila dito in terms of maturity sa kanilang roles at ang pag-atake nila dito at masasabi ngang nag-succeed si direk upang mailabas ang natatagong galing ng dalawa.

Pero, siyempre, bukod sa kanilang pag-arte ay nabingi kami sa mga tilian sa dalawang laplapan scenes nila na naganap sa unahan at huling parte ng The Hows of Us.

Lalo naman tuloy uminit ang labanan sa mga love team dahil ang Never Not Love naman nina James Reid at Nadine Lustre na ipinalabas din this year ay ganun din katindi ang acceptance both sa takilya at sa pag-arte ng dalawa.

Samantala, sa nasabing block screening noong Wednesday sa Megamall, Cinema 12 na inorganisa ng mga DARRENATICS Team Z at Team BALIWAGs, hindi rin nabigo ang mga tagahanga ni Darren sa unang sabak nito sa pelikula dahil hindi siya disappointment dito bilang kapatid ni Kath.

For a first timer, aba, pasado na siya lalo na’t maganda ang kanyang voice projection at natural siyang bumitaw ng linya na hindi aakalaing walang pinagdaanang acting workshop sa movie na ito.

Congrats sa buong team ng The Hows of Us. Thumbs up!