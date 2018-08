Daniel, Kathryn hindi sanay na magkahiwalay

Inamin nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na nag-effort sila para ma-save ang kanilang relasyon sa panahong may pagkakataong dumadaan sila sa pagsubok.

Ibig sabihin, ilang beses nang muntik-muntikang maghiwalay sina Kathryn at Daniel.

Sa presscon ng ‘The Hows of Us’ na dinirek ni Cathy Garcia-Molina, naging open ang dalawa sa pag-amin sa pinagdaanan nilang problema dahil sa araw-araw nilang magkasama, hindi lang bilang love team, kundi bilang magkarelasyon.

“Yes, may nangyari talaga. Kasi sa isang relationship hindi ‘yan smooth parati. May mga taon o panahon na medyo, ok ma-ano. Pero how did we save it? Kasi gusto namin, and choice parati ng dalawa kung itutuloy pa ba o ilalaban pa ba? ‘Yun, ang pinili namin and I made the right choice.

“For me naman kasi sa isang relationship kahit gaano kagusto nating ma-perfect, hindi siya mangyayari. Basta, ang importante may natutunan ka, sabay kayong maggu-grow and move on. And ‘yun ang pinili namin ni DJ,” sabi ni Kathryn.

Sa komento naman ni Daniel, siya raw ang laging bumabalik kay Kathryn.

“Sabi ko nga lagi naman siyang desisyon. Maraming beses na tignan mo kung gusto mo pa ba dahil…kaya mo pa ba? Hindi naman ako love guru, pero personal eh.

“So, lagi na lang…ako lagi akong bumabalik, bakit nga ba? Sa simula ng lahat ng ito bakit ako minamahal ng taong ito?

“Alam mong nag-aaway kayo ngayon pero kailangan mong tignan ‘yung mas malalim na ano sa problemang ito. Alam mo ‘yun?

“Maaaring nagkakaproblema lang tayo ngayon pero saan ba tayo nanggaling at nasaan na ba tayo ngayon? So, laging ganon,” sabi naman ni Daniel.

Hindi itinanggi nina KathNiel na parang pelikula rin ang mga eksena sa kanilang dalawa kapag may pinagdaanan sila.

“May mga dramatic­ eksena pa,” sabi ni Daniel.­

“May mga confrontation scenes din,” sey naman ni Kathryn.

Ayon pa kay Daniel, ang mga confrontation scenes nila sa pelikula nila ay galing sa totoong buhay.

Bilang laging magkasama may mga sumusulpot ding mga tanong sa kani-kanilang mga sarili ang dalawa.

“Sa estado po kasi namin ni Kathryn, kami po sa personal magkatambal pero sa trabaho namin magkatambal din kami.

So, ako, sa buong buhay ko sa showbiz siya lang kasama ko, hanggang ngayon.

“Imaginin niyo naman sa personal magkasama kami hanggang sa trabaho, everyday, magkasama kami. Kung iisipin niyo mukhang masaya siya hindi ba dahil halos araw-araw magkasama kami, pero siyempre darating yung point na ‘araw-araw na tayong magkasama Kathryn, no?’

“So, ‘yung question is paano siya magiging bago. Dumadating man kami sa puntong ‘yun, pero bumabalik din kami at nari-refresh kami sa mga sarili namin.

“At nami-miss ko pa rin siya kahit araw-araw kaming magkasama. Totoo ‘yun, hindi na kami sanay na magkahiwalay.

“Kung iisipin niyo, sa long run naman paano na kayong dalawa kung lagi kayong…

“I think nasa decision na namin ‘yun bilang partners kung paano namin mas gagawing bago at gagawing fresh ‘yung relationship namin.

“And nauna kasi kaming­ nagkakilala, na­ging magkaibigan muna kami. So, may something ‘yun, mas madali para sa akin.

“Marami pa kaming­ hindi nagagawa ni Kathryn looking forward mas lalo na sa personal kaysa sa trabaho. Looking forward akong makasama si Kathryn sa mas marami pang mga biyahe sa personal naming buhay dahil marami pa kaming gagawin.

“So, I think ‘yun ang the next level of love and sa relationship,” mahabang chika ni Daniel.