Daniel inisnab: Dingdong, John, Lloydie, Paolo bakbakan sa Gawad Urian

Ang mga pelikulang ‘Kun Maupay Man It Panahon’, ‘Big Night’, ‘Historya ni Ha’, ‘On The Job: The Missing 8’, at ‘Walang Kasarian ang Digmang Bayan’ ang maglalaban para sa Best Film category ng 45th Gawad Urian ng Manunuri ng Pelikulang Pilipino na naka-schedule sa October 27.

Sa Best Actress category, magsasalpukan sina Charo Santos-Concio (Kun Maupay Man It Panahon), Donna Cariaga (Rabid), Elora Españo (Love and Pain in Between Refrains), Kim Molina (Ikaw at Ako at ang Ending), and Yen Santos (A Faraway Land).

Sina John Arcilla (On The Job: The Missing 8), John Lloyd Cruz (Historya ni Ha), Christian Bables (Big Night!), Paolo Contis (A Faraway Land), Francis Magundayao (Tenement 66), Shogen (Gensan Punch) at Dingdong Dantes (A Hard Day) ang magsasabong para sa Best Actor category.

Nakakuha pa ng dalawang nominasyon si John Arcilla sa Best Supporting Actor category. Nominated siya para sa Big Night at A Hard Day.

Ang Filipino animator and filmmaker na si Roque “Roxlee” Lee ang tatanggap ng Natatanging Gawad Urian trophy.

Heto ang iba pang nominees ng 45th Gawad Urian:

Pinakamahusay na Direktor: Joselito Altarejos (Walang Kasarian ang Digmang Bayan); Lav Diaz (Historya ni Ha); Lawrence Fajardo (A Hard Day); Carlo Francisco Manatad (Kun Maupay Man It Panahon); Erik Matti, On The Job: The Missing 8; Jun Robles Lana (Big Night!).

Pinakamahusay na Pumapangalawang Aktres: Dolly de Leon (Historya ni Ha); Lotlot de Leon (On The Job: The Missing 8); Eugene Domingo (Big Night!); Jay Valencia Glorioso (Rabid); Mae Paner (Historya ni Ha); Shella Mae Romualdo (Arisaka).

Pinakamahusay na Pumapangalawang Aktor: John Arcilla (Big Night!); John Arcilla (A Hard Day); Ronnie Lazaro (Gensan Punch); Sandino Martin (Walang Kasarian ang Digmang Bayan); Dante Rivero (On The Job: The Missing 8); Dennis Trillo (On The Job: The Missing 8).

Kapansin-pansin na hindi nominado si Daniel Padilla na bida sa pelikulang ‘Kun Maupay Man It Panahon’ na bida rin si Charo Santos. (Ruel Mendoza)