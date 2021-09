Daniel Craig highest paid actor in the world

Ang British actor na si Daniel Craig ang tinanghal na highest paid actor in the world pagkatapos nitong pumirma ng isang lucrative deal with Netflix.



Sa kanyang kontrata with the streaming giant, gagawa siya ng two sequels ng pelikulang Knives Out kunsaan babayaran siya ng $100 million.

Na-overtake na ni Craig ang wrestler-turned-actor na si Dwayne ‘The Rock’ Johnson, na binayaran ng $50 million dollars para sa pelikulang Red One.



Ang ikatlong highest paid actors ay sina Will Smith and Denzel Washington na parehong binayaran ng tig-$40 million para sa pelikula nilang The Little Things.

Nasa ikaapat na puwesto ay si Leonardo DiCaprio with $30 million for the Netflix film, Don’t Look Up. (Ruel Mendoza)