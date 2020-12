Daniel ‘asawa’ na ang turing kay Kathryn

Kasal na ba sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo?

Yan nga ang tanong mga fan, dahil sa Instagram post ni Daniel ng photo nila ni Kath, kasama ang mga anak nila (dogs).

Naloka nga ang mga fan sa caption ni Daniel na, “Maligayang Pasko mula sa aking pamilya. Nawa ay puno ng ligaya at pagmamahal ang araw ng Pasko.”

Oh, di ba? Asawa na nga ang turing ni Daniel kay Kathryn, at mga anak ang tingin niya sa dalawa nilang alagang dog.

Kaya super react talaga ang mga fan:

“OMG, pamilya daw. Kasal na ba sila? Pakasal na kayo please!”

“Oyyy grabe ‘yung ‘aking pamilya’ ha!”

Well, aminado naman si Daniel na kung siya ang masusunod, gusto niya na magpakasal na sila ni Kathryn. At sa caption niya sa photos nila, ramdam mo na sabik o gusto na niyang bumuo sila ng pamilya ni Kath, di ba?

***

Shaina matapang sa lampungan

Nominado nga si Shaina Magdayao sa kategoryang ‘Best Actress in a Supporting Role’ para sa pelikulang Tagpuan. At kung mananalo siya, puwedeng regalo nga ito sa kanya, lalo na at buwis-buhay pala ang ilang eksena niya sa Tagpuan, at isama mo pa ang daring scene o lampungan with Alfred Vargas.

“Ang daring scene, kasama ‘yon sa pagsabi ko ng yes, and I am in this 1001 percent. Gaya po ng lahat ng ibang trabaho na pinapasok ko, na puwede naman akong humindi, pero kapag tinanggap ko, hindi puwedeng half lang, so dapat ibigay mo na lahat,” sabi ni Shaina.

***

Mga supporter nairita: Alfred, Jinggoy tinabla ng MMFF

Wala pa raw sa isip ni Cong. Alfred Vargas ang tumakbong senador sa 2022. Katunayan, ayaw na ayaw pa niyang pinag-uusapan ang tungkol sa politika.

“Wala pa tayo sa level na ganiyan. Uncomfortable ako to talk about that, lalo na ngayong pandemic,” sabi niya.

“May mga tao na nag-approach sa akin, nakikipag-meeting, pero not only for senator, pero hindi ko muna ini-entertain, mas mahalaga maitawid muna natin ang pandemic,” sabi ni Alfred.

Siyanga pala, pumalag ang mga supporter ni Alfred na hindi ito na-nominate sa kategoryang ‘Best Actor in a Leading Role’ sa MMFF para sa Tagpuan.

Kaloka raw na tinanggalan nila ng karapatan si Alfred na makaramdam ng excitement o kaba. Hindi nga raw katulad noon na lahat ng mga kasali sa MMFF ay nanu-nominate. Ngayon nga ay piling-pili lang.

Imagine, apat lang ang na-nominate, at kasama nga sina Phillip Salvador para sa Isa Pang Bahaghari, John Arcilla sa Suarez: The Healing Priest, Paulo Avelino sa Fan Girl, at ang baguhang si Adrian Lindayag sa The Boy Foretold by the Stars.

Anyway, tinabla rin ng MMFF committee o mga juror si Jinggoy Estrada para sa Coming Home. Marami pa naman ang nagsasabi na malaki ang laban niya sa pagka-best actor para sa Coming Home, dahil sa husay raw niyang magpaiyak ngayon.

“Sa rami ng pinagdaanan ko, hindi pa ba ako huhusay umiyak,” sabi ni Jinggoy.

Si Sylvia Sanchez na nominado sa Coming Home, nakaramdam ng lungkot na hindi na-nominate si Jinggoy, dahil sabi nga niya, ibang Jinggoy ang nakaeksena, nakita niya sa Coming Home.

Nairita nga ang mga supporter ni Jiinggoy, dahil hindi natuloy ang hula ng marami na Phillip vs Jinggoy sa Best Actor, ha!