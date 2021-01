Kung beach body man ang karamihang nasisilip sa tropa ni volleybelle Dani Ravena, kakaiba naman ang kanyang gimik.

Balot na balot kasi ang katawan ng dalaga sa Instagram story nito sa suot na pajama at ready to sleep na.

“Since everyone is posting beach pics.. here is my version,” caption ng 21-anyos na balibolista.

Sa ngayon ay tengga muna sa kanilang bahay si Ateneo Lady Eagle libero Dani dahil may pandemic pa. (Aivan Episcope)