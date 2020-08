Dani nagtaray sa mga buraot

ISANG mainit na patama ang ipinarating ni Ateneo Lady Eagles libero Dani Ravena para sa mga basher online.

Sa kanyang mga tweet, hindi na nakapagtimpi pa ang veteran defense specialist at pinangaralan ang mga basher.

“Make sure your comments are relevant and will actually do some good. Stop putting out hate messages just cause ‘opinyon’ mo yun,” tweet ng 19-year-old volleybelle.

Hirit pa ni Ravena, “people really out here making time to private/direct message others just to say they’re ugly,not worthy, etc. Gets ko maraming kang time ate pero sana productive naman ginagawa mo.”

Ilang buwan nang hindi nakakapaglaro ang mga volleybelle ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) mula nang pumutok ang pandemic coronavirus at isinailalim sa lockdown ang halos buong bansa noong Marso. (JAT)