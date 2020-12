Dani binara Ginebra fan

HINDI nakapagtimpi si volleybelle Dani Ravena nang patulan nito ang ilang mga kabarangay matapos ang Game 2 ng 2020 Honda PBA Philippine Cup Finals.

Sinagot kasi ng Ateneo Lady Eagles libero ang namba-bash sa tatay niyang si TNT head coach Bong Ravena.

“Coach of the year dad mo oh, pa upo upo lang,” batikos ng isang IG page ng Gin Kings.

Agad naman itong niresbakan ng dalaga.“Wild si Ginebra republic HAHAHA but again, its a sport. May team at may team tao lahat sinusuportahan. Given yun. Pero Mga arguments niyo, ilagay niyo sana sa lugar AHHAHA,” tweet ni Dani. (Aivan Episcope)