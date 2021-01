Dane Cruz baguhang vlogger instant sikat!

Social Media Era ‘yan ang ating henerasyon ngayon. Kaya naman ang pagsikat parang instant noodles na hindi gaya noon na halos pasukin mo na ang butas ng karayom para lamang makamit mo ang kasikatan na iyong inaasam-asam.

Pero dahil tayo ay nasa kasagsagan na ng makabagong panahon isang post mo lamang ng kakaibang video, nakakatuwa man o nakakainis agad na itong magba-viral at puputaktihin na ng mga netizens lalo na ng mga chismosa nating kapitbahay.

Speaking of instant fame ang ating kwentong tampok ngayong araw ay baguhan pa lamang sa social media influencing pero agad na nitong nahuli ang kiliti ng mga netizens.

Kaya bago natin kilalanin ang Youtuber/car enthusiast na si Dane Cruz huwag ninyong kalimutan tumutok sa programang ABA TRENDiNG! Tuwing Linggo alas-3 ng hapon sa Abante Radyo Tabloidista FB Page.

XO ano pa ang hinintay niyo kilalanin na natin ang Ka-XOXO na si Danielle Cruz na mas kilala bilang Dane Cruz siya ay nagmula sa probinsya ng Pampanga at ang 22-anyos na vlogger ay lumaki sa marangyang pamumuhay kaya naman bata pa lamang ay halos nasa kanya na ang lahat.

At speaking of rich kid lumaki man na may gintong kutsara sa bibig si Dane nananatili naman itong simple at walang ere patunay dyan ang kanyang mga kaibigan at ang mga fans.

Nagsimula si Dane sa larangan ng pagba-vlog April taong 2020 kaya naman wala pang isang taon ay tumabo na agad ito ng mahigit 200K YT subscribers.

Dahil yan sa mga nakakatuwa at samu’t saring car tricks na kanyang ipinapakita sa kanyang mga video at plus points na rin dyan ang kanyang very manly na look, well wag na tayo mahiya in short gwapo! Kaya naman kilig na kilig ang mga kababaihan lalo na ang sang ka-bekihan.

Pero alam niyo ba na hindi talaga mahilig si Dane sa pagbi-video, hinikayat lamang siya ng kanyang mga kapatid na simulan na ang pagba-vlog at dahil sa pag kumbinsi ng mga ito kaya agad niya itong sinubukan.

At hindi naman ito nagkamali sa karerang kaniyang pinili dahil hindi man siya pinalad sa mundo ng showbiz na minsan rin niyang sinubukan ay namayagpag naman ito sa mundo ng social media.

Fresh grad sa kolehiyo si Dane at wala pa man kasiguraduhan kung may balak rin ba ito na pasukin ang corporate world o magpo-focus na lamang siya sa social media na kung tutuusin ay magandang career din naman.

Sa kasalukuyan ay isa lamang si Dane Cruz sa mga mabilis na umarangkada ang karera sa mundo ng social media instant man ang kanyang pag sikat ay deserve naman niya ito dahil sa mga masasaya at makabuluhang content na kanyang ginagawa.

At isang paalala naman lalo na sa mga aspiring youtuber at social media influencer wag lalaki ang ulo sa mabilis na pag sikat, matuto rin na lumingon sa pinanggalingan dahil ang kasikatan madaling mawala yan pero ang mga totoong tao na nagmamahal sayo ay lagi lang nandiyan.

Kaya Dane mula naman sa iyong mosang kapitbahay looking forward ako sa marami mo pang success sa iyong career lagi mo rin tatandaan na always stay humble at sumaiyo ang aking suporta!