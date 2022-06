Danao sa nanagasang RAV 4 driver: “Adik ka ba?”

Kinuwestyon ni Philippine National Police-Officer in Charge (PNP-OIC) Police Lt. General Vicente Danao kung addict o gumagamit ng iligal na droga ang sport utility vehicle (SUV) driver na nag-hit and run sa isang gwardiya na nagmamando ng trapiko sa Mandaluyong City noong Hunyo 5.

Sa isang press briefing kahapon, sinabi ni Danao na hindi gawain ng matinong tao ang ginawa ni Jose Antonio San Vicente, ang registered owner ng puting Toyota RAV 4 na may plakang NCO3781, nang sagasaan at takbuhan niya ang gwardiyang si Christian Floralde habang nagmamando ito ng trapiko sa Julia Vargas sa kanto ng Saint Francis st. Brgy. Wack-Wack, Mandaluyong City noong Hunyo 5 bandang alas 3:50 ng tanghali.

“Ikaw china-challenge kita Mr. San Vicente. Ayaw mo sumurrender tama? Isa lang ang sasabihin ko sa iyo, bakit addict ka? Bakit ayaw mo sumurrender? Because no person in his right senses will do that. Nakabangga ka nga ng tao, imbes na hintuan mo eh lalo mo pang sinasagaan. Anong klaseng utak yan hindi ba? Baka gumagamit ka kaya ayaw mo sumurrender,” ani Danao.

Dagdag ni Danao, hinihintay lang ng PNP ang paglabas ng arrest warrant laban sa suspek at agad nilang ipatutupad ang batas.

Hinamon din ni Danao ang registered owner ng RAV4 na patunayan na mali ang hinala ng maramai na isa siyang addict o guilty sa pananagasa sa biktima sa pamamagitan ng kusang loob nitong pagsuko.

“Remember the PNP already filed the case against you and you take note when the warrant comes out, wait for the warrant. I am giving you a fair warning while you still can,” babala pa ni Danao.

Noong nakaraang linggo, sinampahan ng mga kasong frustrated murder at abandonment of one’s own victim si San Vicente habang obstruction of justice naman sa tatlong guwardiya ng Ayala Heights Subd. sa Old Balara, Quezon City na tumangging magpapasok sa mga pulis para puntahan ang nakuha nilang address ng suspek.

Samantala, isinantabi na ng Land Transportation Office (LTO) ang 90-araw na preventive suspension sa driver’s license ni San Vicente at tuluyan na itong kinansela dahil sa dalawang beses na pagbalewala sa show-cause order na inilabas ng ahensya. Nabatid na mayroon ng rekord ng tatlong tatlong apprehension para sa reckless driving si San Vicente noong 2010, 2015 at 2016. (Edwin Balasa)