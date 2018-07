Damit ni Maine naibenta ng P100K

Dumagsa ang libo-libong fan ni Maine Mendoza sa inorganisa nilang event nu’ng Linggo, ang Mainelandia 2018, sa isang event ground sa Makati City kahit nagbabadya ang masamang panahon.

Bahagi ng 3rd anniversary celebration ni Meng kung saan iba’t ibang activity ang naganap gaya ng film showing­, costume contest at iba pa. May pa-auction din ng ilang well-loved dress ng Phenomenal Star at sa apat na outfit, nakalikom ng halos P100K mula sa mga bidder, huh!

“Thank you sa inyong lahat! So blessed to be surrounded and loved by people like you. Salamat talaga. Sana nag-enjoy kayo! Sa susunod ulit #mainlandiafair2018,” tweet ni Maine after ng event.

Siyempre, Twitter party na naman ang mga fan ni Meng dahil u­mabot nang mahigit 1M ang tweet para sa event na ‘yon, huh!

Cinemalaya

walang binatbat sa Pista ng Pelikulang Pilipino

Mas may commercial appeal ang mga entry sa darating na Pista ng Pelikulang Pilipino kumpara sa napiling pelikula na kasali sa Cinemalaya 2018 indiefest.

Bago kasi inanunsyo ang 8 official entry kahapon para sa PPP na gaganapin mula Agosto 15 hangang 21, may nakuha kaming impormas­yon na isa sa napili ang Regal movie ni Vhong Navarro na ‘Unli-Life’, huh!

May dalawa namang entry si Jason Paul Laxamana, ang ‘The Day After Valentine’s Day’ nina Bela Padilla at JC Santos na box-office hit sa PPP ang movie nilang 100 Tula Para Kay Stella. Ang isa pang movie ni Laxamana ay ang Bakwit Boys.

Napili rin ang movie ni Chito Rono, ang Signal Rock, na launching­ movie ni Christian Bables bilang lead actor.

Ang ilan pa na official entry ay ang ‘Pinay Beauty’, ‘Ang Babaeng Allergic sa Wi-Fi’ nina Sue Ramirez at Jameson Blake mula sa direksyon ni Jun Lana; ‘Madilim Ang Gabi’ sa direksyon ni Adolf Alix, Jr.; ‘We Will Not Die Tonight’ ni Richard Sommes.

Eh ‘yung mga entry sa Cinemalaya na August din ang showing, nakasentro muli sa istorya ng pelikula ang malaking bahagi ng criteria. Sa moviefest na ito mapapanood ang ‘Kuya Wes’ ni Ogie Alcasid.

Mas lamang nga lang ang PPP kumpara sa Cine­malaya dahil mapapanood ang mga entry ng una sa mga sinehan nationwide habang sa huli ay limitado lang ang theatres, huh!

Feeling lang namin, nabawasan na ang interest ng manonood sa pagtangkiik sa Cine­malaya kumpara nu’ng nagsisimula pa lang ito.

Sa PPP, thanks to Liza Dino-Seguerra ng Film Development Council na pursigido sa pagtulong sa local film industry upang ilapit sa manonood lalo na sa taga-probinsiya, huh!

Pero hindi pa kami 100 percent sure kung ang mga entry na ito ay opisyal na, huh! Wait na lang natin ang official announcement ng PPP.