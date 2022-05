Daming peklat: Liza napingasan ang ganda

Napingasan ang ganda ni Liza Soberano, ha!

Pinakita ni Vicki Belo sa Instagram ang bahagi ng katawan ni Liza na may mga peklat.

Ang malala nito, malalaki, malalim ang sugat na naiwan sa bahaging siko, mga tuhod ng aktres, na ayon sa kanya ay natamo niya noong nakaraang buwan.

Pumayag si Liza na ipakita ang peklat para sa exchange deal treatment na gagawin sa kanya sa beauty clinic ni Belo.

Hindi marinig o maintindihan sa video ang dahilan ng peklat ni Liza dahil naka-fast forward ang video.

Magkagayon man, ipinakita ang treatment kay Liza na makakatulong para hindi maging visible ang kanyang mga peklat.

Binigyan din ng treatment si Liza para lumitaw ang kanyang jawline.

Buti na lang at hindi napuruhan ang mukha ng aktres, na isa sa pinakamagandang artista sa henerasyon ngayon.

Janno nilayasan ng 1K BBM fan

Kung kailan tapos na ang halalan saka naman nabaklasan ng 1K follower sa Instagram si Janno Gibbs. Sunud-sunod ang post ni Janno sa Instagram na nagbabalitang 1K na ang nag-unfollow sa kanya sa loob lang ng isang minute, na ang iba ay blocked pa siya.

“In just a matter of hours. I was unfollowed by 1k people! Well, a few were blocked me. The price you have to pay for speaking your heart. Worth it? Of course! For country!” sabi ni Janno.

Malinaw naman na ang mga BBM supporter ang tinutukoy ni Janno.

Nash hulog ng langit kay Mika

Lunod sa kasiyahan at tinuturing ni Mika dela Cruz na hulog ng langit sa kanya ang kasintahang si Nash Aguas.

“Partner appreciation reel. Grateful everyday that God has blessed me with the purest heart on this planet. If you only guys knew…@zackwey,” sabi ni Mika.

Dahil sa mga congratulatory message sa post ni Mika, pinapalagay na kasama na rin sa romantic appreciation nito ang pagbubunyi nito kay Nash nananalong konsehal sa Cavite.

Pops dinamayan sa lungkot sina Tito, Helen

Emosyonal ang pakikipagkita nina Pops Fernandez, Sen. Tito Sotto, Helen Gamboa.

Sa Instagram ni Ciara Sotto ay kinunan niya ng video ang pagbisita ni Pops sa bahay nila.

Pagpasok pa lang ng bahay ni Pops, niyakap na siya nang mahigpit ni Tita Helen na masayang-masaya sa kanyang presensya.

May dalang pagkain si Pops na pasalubong niya sa pamilya Sotto.

Nagpasalamat si Ciara kay Pops sa pagdalaw nito.

“Thank you ate @popsfernandezofficial for always being there for mom and dad, and for us. You’ll always be a sister to me and my siblings. Thank you tita Dulce, Tita Cynthia, and TM. We love you all so much,”

ang punung-puno ng emosyon na mensahe ni Ciara.

Anyway, bagamat si BBM ang sinuportahan ni Pops, sa bise president naman ay si Tito Sotto, na talagang dumalo siya sa mga kampanya nito.

Ai-Ai balik Tate na

Nakabalik na ng Amerika si Ai-Ai delas Alas, at kasama na niya ang mister na si Gerald Sibayan.

Walang paramdam na babalik ng USA si Ai-Ai kaya nagulat ang kanyang mga fan.

Rumaket lang yata si Ai-Ai ng pamasahe at baon pa- Amerika? Joke lang! Hahahaha!

Well, kailangan din talaga ni Ai-Ai na bumalik sa Amerika para samahan ang kanyang mister. At plano na rin naman talaga nila na manirahan sa US, lalo nga at ang dalawa niyang anak ay nandoon na.