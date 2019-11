Damage control ng DMCI-Consunji sumabog

DALAWANG building ng Verdon Parc Condominiums ng DMCI Homes ng mga Consunji ay nakitaan ng mga bitak matapos tamaan ang Mindanao ng lindol nu’ng Oktubre 31.

Ayon sa Verdon Parc Condominiums in house property consultant Amerika Royce Kalouche, dalawang building nito—ang Martel at Belvedere ang nagkabitak samantalang wala naman daw nakita sa pangatlong building, ang Trevans.

Sa isang statement,­ sinabi ng DMCI Homes na sinertipika ng kanilang consultant na ‘structurally safe and sound’ ang mga gusali ng Verdon Parc Condominium at dineklara na itong ligtas para tirhan. Wala ding daw nakitang problema sa foundation nito ang Macro Consul­ting Structural Engineers na consultant nito, at ang mga crack at iba pang mga damage ay hindi structural kaya’t maari pang ayusin.

Ang sertipikasyon ng Macro Consulting Structural Engineers, na nasa Makati ang tanggapan, ay may petsang Oktubre 31, 2019 na araw mismo ng 6.5 magnitude na lindol na nagpaguho sa Ecoland 4000 Residences na gawa naman ng isa pang kompanya ng mga Consunji.

Sa kabila nito, tila hindi naman kinagat ng mga tao ang paliwanag ng DMCI Homes

Sabi ng isang Randy Meyer sa Facebook, “Thank you for the information but I believe it is outdated. The ­second earthquake today generated much more damage and we were advised by ma­nagement to vacate our condo in Martel building­ until the ins­pection was complete.”

Sabi ng netizen na si Therese Cruz-Diy, “How can you say there are no cracks in your building! It takes days to check your four buildings and please have a professional check it instead of ordinary employees.”

Maging ang lisensiyadong broker na si Yahnalee Marundan Cabradilla, duda kung ligtas pang tirahan ang condominium ng ­Verdon Parc.

“There was in inquiry, a foreigner but I did not pursue because even I am not sure of the safety. The inquiry was about the Tower 2 of the Verdon Parc which will be turned over in March 2020 and I heard it was also affected. It sustained cracks,” ayon kay Cabradilla.

Inamin din ni Cabradilla sa interview ng Sunstar Davao na nagdadalawang-isip na ang mga buyer ng nasabing condo dahil sa mga nabalitaang bitak sa dingding.

Ang concern naman ng unit owner na si Richie Quino, sino ang sasagot ng gastos sa pagrepair ng mga crack dahil nagkaroon na ng mga bitak sa kanyang unit nu’ng nauna pang lindol nitong Oktubre.

“My question is, sasagutin ba ng DMCI ang pag ayos ng cracks, fixing aesthetic since wala pa namang 5 years na turn over,” sabi ni Quino.

Idineklara nang ‘condemned building’ ni Davao City Mayor Sara Duterte ang Ecoland 4000 Residences matapos itong gumuho sa lindol noong Oktubre 31. Ang Palmetto Place condominium ay nakitaan din ng mga bitak sa gusali.

Mariing itinanggi ng DMCI na pag-aari nila ang Ecoland at Palmetto pero marami naman ang nagsasabi na ang dalawang condo ay gawa ng D.M. Consunji Urban Property Deve­lopers Inc. (DM-UPDI)

Ang tanggapan ng DM-UPDI ay matatagpuan sa 2281 Chino Roces Extension sa Dacon building na kasama sa DMCI Plaza kung saan matatagpuan ang iba pang kompanya ng mga Consunji tulad ng DMCI Holdings, DM Consunji Inc., DMCI Power Corp. at iba pa. (Eileen Mencias)