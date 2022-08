‘Daluyong’ wagi sa MSFF

Ang pelikulang “Daluyong” na inilahok ng baguhang direktor mula Quezon Province, ang nanalong Grand Prix winner sa 2022 MBC Short Film Festival (MSFF), na dinirek ni Ervie Jay Torzar.

Tungkol ito sa isang mangingisda sa Atimonan, Quezon na nangarap maging sikat na rapper, subalit nanganib mawalan ng pag-asa noong magka-Covid 19 ang kanyang ina.

​Tinalo ng “Daluyong “ ang apat na finalist sa Short Feature category, bago maungusan ang “Kambalingan” ni Gio Gonzalvez, na siyang nagwagi bilang Best Documentary, at ang “Proud” ni Are Jay Peralta, na siya namang naging Best Animated Film.

Bilang mga category winner, tatanggap sila ng tig-P100K. At doble naman ang premyo ni Torzar, dahil sa pagkapanalo niya sa Grand Prix.

​Samantala, dahil sa maraming online votes na hinamig mula July 15-29, ang “Transfiguration of Marya” ni Jericho Rimando ang hinirang na Viewers’ Choice.

Tulad ni Peralta, si Rimando ay produkto rin ng University of Makati.

​Isang batikang hanay ng mga hurado ang inimbitahan ng Manila Broadcasting Company (MBC) upang suriin ang mga pelikula sa taong ito. Pinangunahan ito ng Cannes World Film Festival Best Director na si Epy Quizon, kasama sina Josie Trinidad, head of story ng Disney Animation, at si Agnes Caballa, dating audio-visual specialist ng United States Information Service at ngayo’y creative consultant ng GMA-7. Kabilang naman sa category jurors ang Sundance Grand Prix winner na si Don Josephus Raphael Eblahan, Khavn de la Cruz, Nicole Yulo, Sari Dalena, Jewel Maranan, Miker Rivero, Mars Cabrera, Martin Macalintal ng French Embassy, at Gary Thomas ng British Council.

​Ang MSFF 2022 ay inilunsad ng MBC sa tulong ng Dito Telecommunity, Solbac, Beko, Asian Institute of Computer Studies, Zuki by SB Finance, at Alfonso Light Brandy. Mapapanood ng libre ang 15 pelikulang hinirang bilang finalists sa webpage ng dzrh.com.ph/msff hanggang ika-31 ng agosto. (Dondon Sermino)