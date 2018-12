Dalisay kumampay, Lady Stags dumalawa

Mga laro sa Lunes:

(FilOil Flying V Centre)

12:00 nn. – SBU vs LPU (women’s)

2:00 p.m. – AU vs Mapua (women’s)

SUMALO sa top spot ng team standings ang San Sebastian College matapos pagpagin ang Mapua 25-23, 25-15, 14-25, 25-23 kahapon sa 94th NCAA Women’s Volleyball Tournament sa FilOil Flying V Centre sa San Juan.

Nagtala si Nikka Dalisay ng 17 points, 14 ga­ling sa spikes, upang tulungan ang Lady Stags na ilista ang malinis na dalawang panalo at saluhan sa tuktok ang Arellano University at San Beda.

Unang panalo ng San Sebastian noong Lunes matapos malusutan sa limang sets ang tigasing Lyceum of the Philippines.

Subalit ayon kay head coach Roger Gorayeb marami pang kulang sa performance ng kanyang mga bataan.

“It showed that my players are still young who can easily be distracted,” saad ni Gorayeb.

Nalasap ng Lady Cardinals ang pangalawang sunod na talo.

Samantala, bumawi ang Mapua sa men’s side matapos payukuin ang Stags, 19-25, 25-21, 25-22, 24-26, 17-15 at itarak ang 1-1 card.