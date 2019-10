Dalian train ng China bumiyahe na sa MRT-3 line

SA wakas, mapapakinabangan na rin ng mga mananakay ng Metro Rail Transit-3(MRT-3) ang Dalian train na binili ng gobyerno sa China.

Kinumpirma ng Department of Transportation (DOTr) na gagamitin ang Dalian train si­mula nitong Martes nang gabi, Oktubre 15.

“Starting today, 15 October 2019, one Dalian train set (equivalent to three train coaches) will hit the tracks of MRT-3 mainline during evening off-peak hours, from 8:30PM to 10:30PM,” anunsiyo ng DOTr.

“This is after MRT-3’s Japanese maintenance provider, Sumitomo Corporation-Mitsubishi Heavy Industries-TES Philippines, signed yesterday, 14 October 2019, a consent for the limited deployment of one Dalian train set,” pahayag pa ng DOTr.

Ang naturang tren ay isa lamang sa tatlong Dalian train na nakakumpleto sa isinagawang validation tests dito, kabilang na ang 150 oras na test run.

Nilinaw naman ng DOTr, na ang deployment ay para sa initial trial period lamang, na magtatagal hanggang sa simulan na ng maintenance provider ang isasagawang pagpapalit sa riles ng MRT-3, sa Nobyembre 2019.

Ayon pa sa DOTr, kasalukuyan nang tinatalakay ng mga opisyal ng MRT-3 at Sumitomo Corporation and Mitsubishi Heavy Industries, ang ilang mga teknikal na usapin sa Dalian train kasunod na rin nang planong pagpapalit ng riles ng MRT-3.

Ang Dalian train ay binili ng nagdaang administrasyon at dineliver sa administrasyong Duterte. (Armida Rico)