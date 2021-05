Dalawang magandang balita

Isang mainit na pagbati mga kababayan kong Bicolano! Kamakailan ay bumisita sa Albay si Transport Secretary Arthur Tugade upang tingnan at inspeksiyunin ang ginagawang Bicol International Airport (BIA) sa Barangay Alobo, Daraga. Inalalayan ang kalihim ng kasama natin sa Ako Bicol Party-list na si Congressman Alfredo Garbin, Jr.

Napapanahon ang pagdalaw dahil inaasahang matatapos na ang konstruksyon ng BIA sa darating na Hulyo 2021. Mismong si Sec. Tugade na rin po ang masayang nagbalita na magsisimula na ang operasyon ng paliparan sa Disyembre ng taong ito.

Ayon sa kalihim, kahit may umiiral pang COVID-19 pandemic sa bansa ay kailangang simulan na ang operasyon ng BIA. Paliwanag niya, nariyan naman ang Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) na siyang magpapairal ng karampatang regulasyon upang balansehin ang kalusugan ng mamamayan at pagbangon ng ekonomiya.

Ang paliparang ito ay isa sa mga proyektong tinututukan ng Ako Bicol Party-list, lalo na ang inyong lingkod. Napakalaki kasi ng maitutulong ng international airport sa pagpapasigla ng turismo at komersyo hindi lang sa Albay kundi sa buong Bicol Region. Sa ating pagtaya, kayang silbihan ng BIA ang 1.7 milyong domestic travelers at 700,000 dayuhang turista kada taon.

Kasabay ng airport ang isa pang magandang balita. Kamakailan ay ipinahayag ni National Task Force against COVID 19 Chief Implementer at vaccine czar Secretary Carlito Galvez, Jr., na maaaring makamit ng bansa ang herd immunity bago matapos ang taon dahil sa pagdating ng mga bakuna laban sa coronavirus disease. Kung may proteksyon na ang mga Pilipino laban sa nakamamatay na virus, malaya na silang makakabiyahe. Dahil dito, inaasahang maaabot ang target na pasahero ng BIA sa taong 2022.

Mahalaga ang paliparang ito para sa mga Bicolano. Dahil ito lang ang nag-iisang international airport sa rehiyon, posible itong maging hub ng malalaking airlines gaya ng Philippine Airlines at Cebu Pacific.

Bukod sa pagpapalago ng turismo, malaking papel ang gagampanan ng BIA sa muling pagbangon at pagpapasigla ng komersyo sa buong Bicol Region. Ito rin ang inaasahang magbibigay ng maraming hanapbuhay sa ating mga kababayan.

Ito’y lubhang napapanahon dahil maraming Bicolano ang nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya. Sa survey ng Philippine Statistics Authority (PSA) noong Enero, ikatlo ang Bicol Region sa may pinakamataas na unemployment rate na 11.3 percent.

Dahil dito, walang tigil ang inyong lingkod, ang Ako Bicol Party-list, gayundin ang ating mga partners sa pagbibigay ng ayuda, hanapbuhay at iba pang pangangailangan ng mga kapuspalad nating kababayan.

Dalawang magandang balita ang nalalapit na pagtatapos ng BIA at ang minimithing herd immunity sa bansa. Nawa’y maging simula na ito nang muling pagbuti ng kapalaran ng mga kababayan nating Bicolano. Samahan po natin ito nang taimtim na panalangin upang maging maganda ang kinabukasan nang ating rehiyon at ng buong bansa. Hanggang sa muli mga kababayan kong Bicolano!