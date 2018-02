Dalagita kritikal sa singiterong rider

Sana’y magsilbing aral sa mga riders na mahilig sumingit kapag traffic, ang pagkakakulong ng isang lalaking rider na singi­tero, nang mabangga niya ang 17-anyos na dalagita sa Valenzuela City, kahapon ng umaga.

Sa panayam kay PO2 Marvin Umayam ng Vehicle Traffic and Investigation Unit (VTIU) ng Valenzuela Police, reckless imprudence and resulting to serious physical injuries at driving without license ang ikinaso sa suspek na si Royalito Ababang, 23, naninirahan sa Bocaue, Bulacan.

Ginagamot naman sa Valenzuela City Medical Center ang biktimang si Rochelle R. Aguilando ng No. 398 Don Manolo Compound, Barangay Malanday, dahil sa mga sugat sa ulo at hindi maigalaw na kanang hita.

Ayon sa report, bandang alas-8:25 ng umaga nang mangyari ang insidente sa Maysan Road, Valenzuela City.

Sakay ng kanyang motorsiklo (for regis­tration) si Ababang nang ma-traffic at hindi umusad ang mga sasakyan.

Bunga nito su­mingit at pinatakbo ng matulin ng suspek ang motor hanggang sa mabunggo ang papatawid na dalagita.

Bumagsak sa semento ang biktma at nangisay pa hanggang sa mawalan ng malay.

Papatakas na si Ababang, pero pinosasan na siya ni SPO1 Roberto Santillan ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) na papunta sa hearing.

Nang hanapan ng drivers license walang maipakita si Ababang na lalong nagpatindi sa kakaharapin nitong kaso. (Orlan Linde)