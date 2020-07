Dalagita hinubaran, tinarakan sa leeg

Naliligo sa sariling dugo at walang saplot pang-ibaba nang matagpuan ang 14-anyos na dalagita sa Pangarap Village, Caloocan kamakalawa.

Kinilala ang biktima na si Garlene Teria na natagpuan na nakagapos ang kamay at paa, at may saksak sa leeg. Ayon sa ina ng biktima, may nakasaksi umano na isang kapitbahay nila ang may kagagawan sa krimen, kinilala ito na si Diomedes Liamez na pinaghahanap na ng pulisya.

Ayon pa sa ina ng biktima, nagkaroon sila ng away ng suspek at nakikita rin umano si Liamez na sumisilip sa kanilang bahay.

Sinailalim na sa autopsy ang bangkay ng dalagita para tukuyin kung hinalay ito ng salarin.