Dalagang na-comatose sa Sultan Kudarat, pumasa sa LET

Sa kabila ng matinding pinagdaanang pagsubok sa buhay, natupad pa rin ang pangarap ng isang dalaga na maging guro.

Sa Facebook page na ‘All About Philippines’, hinangaan ng netizens ang katapangan at determinasyon ni Ellen Vida Santos mula sa bayan ng President Quirino sa Sultan Kudarat matapos itong mapabilang sa pumasa sa Licensure Examination for Teachers (LET) na ipinalabas ngayong buwan ng Nobyembre.

Hindi inakala ni Ellen na makakamit niya ang pangarap na ito matapos pagdaanan ang delubyo sa kanyang buhay.

Nasangkot ito sa isang aksidente kung saan kinailangang operahan ang kanyang ulo at na-comatose sa loob ng sampung araw.

Na-confine ito sa ospital nang mahigit sa isang buwan kaya’t inakala ni Ellen na gumuho na ang kanyang pangarap na maging ganap na guro.

Isang buwan matapos itong ma-discharge sa ospital ay sumabak agad ito sa examination kahit na hindi lubusang nakapag-review, kundi baon lang ang tapang at determinasyon at kaunting tulong mula sa Panginoon.

Dumating ang araw nang ilabas ang pangalan ng mga pumasa sa LET, halos hindi makapaniwala si Ellen na nakapasa siya sa examination kaya’t hindi mapigil ang kanyang pagluha sa kabila ng pinagdaanan niyang pagsubok sa buhay.

Bumuhos naman ang pagbati ng netizens kay ­Ellen, ilan ay nagsabing tinulungan siya ng Diyos para makamit ang misyon niya sa mga nangangailangan.

“Patuloy lang ang tiwala sa Dios,,becoz for God nothing s impossible…May God bless you longer life mam,” ayon sa isang Henri.