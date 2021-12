Dalaga pinakasalan nangbuhos ng asido sa mukha niya

Literal na nabulag sa pag-ibig ang isang babae sa Turkey matapos siyang buhusan ng asido ng kanyang boyfriend dahilan para masira ang kanyang mukha — ngunit pinakasalan niya pa rin ito.

Sa report ng Newsflash, nagpatali si Berfin Ozek, 20-anyos, sa kanyang nobyo na si Casim Ozan Celtik, 23, sa kabila ng paglusaw ng lalaki sa kanyang mukha dalawang taon na ang nakararaan.

Magkahiwalay umano ang dalawa noong mangyari ang krimen, taong 2019, kung saan nagawa raw ni Celtik ang pambubuhos ng asido para hindi na magkaroon ng ibang kasintahan ang dalaga.

“If I can’t have you, no one can,” sigaw umano ni Celtik bago wasakin ang mukha ni Ozek.

Nawasak ang mukha ng babae at 30% na lang ang nakikita niya sa isa niyang mata matapos ang insidente.

Nireklamo ni Ozek sa pulis ang ginawa ng kanyang ex-boyfriend dahilan para maaresto ito.

Ngunit nagpatuloy umano sa pagsuyo si Celtik kay Ozek para mapatawad siya nito hanggang sa muli silang magkabalikan.

“We have written many letters to each other. I have given myself to him. I love him very much — he loves me very much,” ayon kay Ozek matapos niyang iatras ang reklamo laban kay Celtik.

Ngunit dahil na-bash sa social media si Ozek ay muli niyang binalik ang reklamo, kaya naman nahatulan ng 13 taong pagkakakulong si Celtik sa korte ng Iskenderun, Turkey.

Ngunit dahil sa pagbabago sa batas at ilang rules dahil sa COVID-19 pandemic, napakawalan si Celtik sa bisa ng probation.

Pagkalaya ni Celtik ay agad itong nag-propose kay Ozek na agad namang tinanggap ng babae, kahit pa tutol ang kanyang magulang dito.

“She married without us knowing. I’ve fought for her for years, and now all of this has been in vain,” ayon sa tatay na si Yasar Ozek. (Ray Mark Patriarca)