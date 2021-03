Dalaga, 3 lolo dinakma sa tupada

Anim na katao na kinabibilangan ng tatlong lolo, dalawang binata at isang dalaga ang inaresto ng mga operatiba ng Northern Police District-District Special Operation Unit (NPD-DSOU) , makaraang maaktuhan na nagsasagawa ng tupada sa Valenzuela City.

Ayon kay PMajor Amor Cerilo, hepe ng NPD-DSOU, nahaharap ngayon sa Violation PD 1602 (illegal gambling) at City Ordinance No. 673 (Social Distancing Act of Valenzuela City) ang mga inaresto na sina Francisco Valenzona, 61, ng Block 43, Lot 17, Northville; Herman De Jesus, 61, nakatira sa No. 326 Galas; Wilington Grefalda, 73; Jayjay Samonte, 31, ng Block 52, Lot 6, Northville; Larry George Dimante, 27, residente ng Northville 2 at Mary Jane Dupalcom dalaga, 32, ng Lot 21, Norhville 2, Brgy. Bignay ng lungsod.

Kuwento ng opisyal, bandang alas-12:00 ng tanghali, nakatanggap sila ng impormasyon na may nagsasabong sa Galas St., Brgy. Bignay, Valenzuela City.

Mabilis na nagtungo sa lugar sina Major Cerilo at ang kanyang mga tauhan.

Parang mga daga na hinahabol ng pusa ang mga nagsasabong at nagkanya-kanya ito ng takbo nang makita ang mga paparating na pulis.

Malas namang hindi nakatakbo ang anim na suspek kaya sila ang dinampot ng mga pulis at binitbit sa presinto.

Nakuha sa tupada ang dalawang panabong na manok na may tari pati na ang P2,300 na pusta sa kasador na si Valenzona. (Orlan Linde)