Dairy school itatayo para sa magsasaka

Para matulungang tumaas at lumago ang dairy industry sa bansa balak, itong tayuan ng dairy school na magreresulta sa malusog na bansa dahil sa magiging abot-kaya ang gatas ng mga Pilipino.

Ayon kay Senadora Cynthia Villar Villar, chairperson ng Senate committee on agriculture and food, magkakaloob ang target nitong bubuksang Dairy School ng libreng carabao at dairy training program sa lahat ng magsasaka at industry stakeholders.

“This would stimulate milk production and dairying in cooperation with the Philipppine Carabao Center and the National Dairy Authority,” sabi nito.

Bilang masugid na tagapagtaguyod ng agrikultura, sinabi ni Villar na hihikayatin nila ang mga magsasaka na mag-dairy production na maaari ring pagkakitaan.

Sa sandaling maitayo ito, sinabi ni Villar na magbibigay ito ng pangkabuhayan sa farming communities.

“And if we are to source our fresh milk and fresh milk-based products from local dairy farmers and cooperatives, we are creating markets, which, if sustained, will eventually develop and boost our local dairy industry,” giit ni Villar.

Mabibigyan din ng dairy school ng access ang mga magsasaka ng mas magandang teknolohiya at production strategies sa pamamagitan ng community organization, marketing ng carabao-based products at pagbuo ng demand sa milk commodities. (Dindo Matining)