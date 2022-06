Daig pa mga bading: Ivana todo hanap ng lalake sa Spain

Ang daming eksena sa Barcelona trip ni Ivana Alawi, at pamilya.

Hindi nabigo na maaliw ng digital queen ang kanyang mga tagahanga sa kuwela at nakakabaliw na mga ganap niya roon.

Ang isa sa pinakalaman ng vlog ni Ivana na mapapanood sa YouTube channel, ay ang paghahanap niya ng ‘papi’ o dyowa.

Nagmukha ngang bakla si Ivana na makatagpo ng pinapangarap niyang lalake. Sa loob pa lang ng eroplano ay kinilig na si Ivana sa mga pasahero, flight crew na may itsura o sa standard niya ay guwapo.

Kakuntsaba ang bunsog kapatid na si Mona, naghagikgikan sila sa at tinuro ang mga guwapo.

Pagdating sa Barcelona, hindi tumigil si Ivana sa pamamakyaw (sa tingin) ng mga poging boylet. Kinabisado pa niya ang ilang mga Spanish word, para kung sakaling may makilala siya ay may masasabi siya.

Proud na proud si Ivana sa sarili dahil pinagtitingan ang ganda niya ng mga nakakasalubong. Sabi nga niya, pasok ang ganda niya sa Barcelona dahil sa tanned skin niya, na nakuha sa taping ng A Family Affair’.

Sinadya rin ni Ivana na magsuot ng spaghetti mini-dress na may raffles sa laylayan at labas ang cleavage. Bukod sa mainit sa Spain, gusto niyang makasilo ng atensyon ng mga lalakeng bet niya.

Pati nanay ni Ivana, nalula sa dami ng mga magagandang lalake na nakakasalubong nila.

Tamang-tama ang Pride Month kay Ivana na nagu-glow ang mga mata sa mga nakikitang mga gwapo.

Pero, yun nga lang, bigo si Ivana na makalambat ng lalake dahil umuwi siyang walang nakikilala.

Heart nagpa-tattoo ng mukha ni Chiz

Hindi na matatawag na flawless si Heart Evangelista, ngayong nagpa- tattoo na siya. Nasa Instagram ni Heart ang resibo na nagpapakita ng tattoo niya.

Sa ibihagi niyang larawan na naka-haltered blouse, labas ang gilid ng dibdib, makikita ang maliit na heart-shaped tattoo na may image ng mukha ng lalake at babae.

Hinahalikan ng lalake ang noo ng babae sa image.

Malinaw naman na ang tattoo ay simbolo ng pagmamahalan nila ni Senator Chiz Escudero.

Walang kumontra sa pagpapa-tattoo ni Heart, bagkus hinangaan pa ito sa pagi-express ng pag-ibig sa asawa.

Ang hirit ng mga netizen ay magpa-tattoo rin si Chiz.

Kapalpakan nina Rabiya, Pokwang nilantad ni Kuya Kim

Kung malait at gawing katatawanan sina Rabiya Mateo at Pokwang, kasalanan ito ni Kuya Kim Atienza. Pinoste kasi ni Kuya Kim sa Instagram ang video ng recording ng dalawa para sa theme song ng bago nilang show sa GMA7, ang “TiktokClock”.

Base sa narinig namin, walang vocal quality ang mga singing voice ng tatlo, lalo na nina Rabiya at Pokwang. To think na ginawang hanapbuhay ng komedyante ang pagsasayaw at pagkanta, ha!

Naiisip lang namin na siguradong ang magiging comment kay Rabiya ay “mag-beauty queen na lang ito” at kay Pokwang ay “buti na lang at komedyante ka”.

Well, sasabihin ng iba pure entertainment lang ang pagkanta ng tatlo at aayusin naman ito sa recording. Pero sana hindi na lang ito pinoste o kaya ay hindi nilagyan ng sound para may element of surprise rin.

“Songer kami today. Working very hard to give you the best! This July na mga TikTropa! 11:15 am MF,” sabi ni Kuya Kim.