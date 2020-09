Dahilan ng Batas Militar Ayon Mismo sa Pangulong Marcos (Part 1)

Kahit malapit nang magkalahating siglo mula noong iproklama ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Batas Militar noong 23 Setyembre 1972, mainit pa rin ang usaping ito na patuloy na humahati sa ating bayan.

May mga naniniwalang ginawa lamang iyon ni Marcos upang magtagal sa puwesto lampas sa naaayon sa Saligang Batas. Mayroon naman naniniwala sa opisyal na pahayag niyang pahayag na ginawa niya ito upang iligtas ang bayan mula sa kaguluhan at itatag ang isang bagong lipunan.

Ipinakita sa atin ng historyador na si Ambeth Ocampo ang ilang sipi ng mga talaarawan o diary ng Pangulong Marcos na naiwan niya sa Palasyo nang mapatalsik siya noong 1986. Galing mismo ito sa kanya at makikita na ilang taon bago pa lamang ang 1972 ay nagmumuni-muni na siya ukol dito.

Sa katunayan, matapos siyang salubungin ng pambabato ng mga rallyista sa paglabas niya ng Kongreso matapos ang kanyang SONA, isinulat niya noong 28 Enero 1970: “If we do not prepare measures of counter action, they will not only succeed in assassinating me but in taking over the government. So we must perfect our emergency plan. I have several options. One of them is to abort the subversive plan now by the sudden arrest of the plotters. But this would not be accepted by the people.”

Ngunit nakabibigla ang kanyang simunod na pahayag: “We could allow the situation to develop naturally then after massive terrorism, wanton killings and an attempt at my assassination and a coup d’état, then declare Martial Law or suspend the privilege of the writ of habeas corpus – and arrest all including the legal cadres… Right now I am inclined towards the latter.”

Kung tunay na ililigtas niya ang bansa, bakit kailangan pang antayin na lumala ang mga bagay-bagay? Mas nakakabigla ang sumunod napahayag: “If I want to perpetuated in power, this is the easier way to it…”

Nakikita niya ang pag-angat sa kapangyarihan ng iba’t ibang mga diktador sa Timog Silangang Asya, kumbaga ito ang uso. Kung may mga balakin siya kailangan niyang isahan ang Saligang Batas.

Isang taon ang lilipas, hindi pa rin nawawala sa kanyang isip ang kanyang mga balakin at diumano’y nakaririnig na siya ng mga tinig. Tulad ng sinulat niya noong 6 Marso 1971: “’This is your principal mission in life, save the country again from the Maoists, the anarchists and the radicals.’ This is the message that I deduce from the visions that I see asleep and awake. ’Subordinate everything to this,’ God seems to be saying to me. ’And you are the only person who can do it,’ He says, ‘nobody else can.’ ’So do not miss the opportunity given you.’”

Kumbaga, kailangang niyang manatili sa kapangyarihan sa paniniwalang siya lang ang pinagpala at may kakayahan na gawin ang pagbabago. May karugtong.