Dahil sa virus: KC atat nang mag-asawa

Day 3 pa lang ng community quarantine pero tila nagkakabaliwan na ang mga tao. Kabilang na si KC Concepcion sa naloloka nang mag-isa habang ongoing pa ang community quarantine.

“While cooking today, I saw a neighbor from my window. We smiled and waved at each other, and oh my gosh it made my day,” kuwento ng aktres.

Kuwento pa niya, anim na araw na niyang hindi nakakasama ang kanyang PA (personal assistant) bilang pag-iingat mula sa COVID-19. Naiinis daw siya dahil iniinggit siya ng kanyang PA.

May dyowa kasi si Puff na assistant niya, habang siya ay loner lang sa bahay. Single eh!

So ngayon, dahil diyan, napagtanto niya na kailangan niya pala ng partner sa buhay.

“Buwisit. Dear God, after this pandemic promise ko sayo I will seriously consider marriage na. Ayoko na mag isa. And thank you din God na may nahanap si Puff na magaalaga sa kanya. Dream ko yun for her. Me naman next Lord ha?” sabi niya.

Marami ang na-excite para sa aktres kung isasakatuparan niya talaga ang pagkakaroon ng dyowa. Hula pa nga ng mga netizen, baka magpaligaw na ito kay Apl.de.ap. (Athena Yap)