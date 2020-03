Dahil sa virus: Derek Ramsay ayaw nang maging ganid sa pera

Napakaraming naging realization sa bawat isa ang idinulot din ng pandemic na COVID-19. Halos magta-tatlong Linggo pa lang simula nang ipatupad ang community quarantine na naging enhanced community quarantine, pero naibalik nito sa “basic” ang karamihan.

Naging tila pantay-pantay ngayon pagdating sa limitadong gagawin, “stay-at-home.” At sa mga artista na karaniwan, ilang oras lang ang nailalagi sa bahay, ngayon ay team bahay lang talaga.

Kahit may kapasidad na mag-travel, walang choice at sa bahay lang. At sabi nga ni Derek Ramsay, isa sa naging realization niya sa pandemic na ito, “Money shouldn’t be the most important thing in life.”

Nakausap namin si Derek sa pamamagitan ng private messaging. Isa rin siya sa talagang nag-stay home lang.

Aniya, “I realized how we have taken for granted the important things in life and how we only turn to our Lord when we are in fear.”

Hindi nga raw pera ang dapat maging isa sa pinaka-importante sa lahat.

“Our faith in the Lord, our families and our health is more important.”

Isa rin si Derek sa sobrang naapektuhan at nalulungkot sa nangyayari ngayon sa mga frontliner.

Kapag daw natapos na ang lahat ng ito at napagtagumpayan ang laban ng COVID-19, gusto raw niyang bigyan ng big hug ang pamilya at kaibigan niya at mga frontliner.