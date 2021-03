Dahil sa SB19: Liza sumabog galit sa reporter

Kulang-kulang tatlong taon na mula nang ilunsad ang SB19, ang grupo ng mga mahuhusay na singer, dance, na binubo nina Josh, Justin, Ken, Sejun at Stell.

Pero, kagulat-gulat na ngayon lang kumalat ang naganap na presscon sa isang hotel sa Quezon City, na kung saan ay sinabihang ‘rude’ nga raw ang tanong ng isang manunulat.

Present ako sa presscon na `yon, at happy lang ang moment na `yon. Kumbaga, parang nagkakapaan sa simula, dahil hindi nga kilala ng mga manunula ang SB19.

Pero ako, ramdam ko ang magalang na ugali ng SB19. Noong ilapit nga sila sa akin ng manager, publicist nila, para silang mga Hapon na nagba-bow para magbigay galang.

Anyway, bakit nga ba biglang nabuhay ang presscon na `yon? Well, dahil kay Liza Soberano, na biglang-bigla ay nag-comment sa YouTube channel na nagpalabas ng interview na `yon, gamit siyempre ang YouTube channel din niyang Liza Soberano (Life With Liza) na may 1.33M subscriber.

“Sobrang insensitive naman ng pagkakatanong (with emoji na galit na galit)!” komento nga ni Liza.

Anyway, sumentro kasi ang tanong tungkol sa style ni Stell, na ang pahaging ng manunulat, sana ay ginawang Stella. Parang gusto ngang puntuhin sa tanong kung ‘bading’ ba talaga si Stell, o lalake.

Bukod kasi sa kulay ng buhok niya, naka-make up rin siya (o sila, na normal naman sa mga performer, sa totoo lang), kaya mas lalong naghinala.

Pero noong mga oras na `yon, bilib ako sa kababaang loob ng SB19. Na kunsabagay, nagsisimula pa lang kasi sila noon, at hindi pa sure kung sisikat sila o hindi.

Pero `yun nga, the rest is history. Sobrang sikat na ang SB19 ngayon, at maipagmamalaki mo nga sila na Pinoy pride talaga.

Nasundan pa ang mga presscon para sa SB19, at ibang-iba na nga ang dating nila. Malayo na sa unang beses na humarap sila sa media.

Pero, ang kinabilib ko pa rin sa kanila, mababa pa rin ang kalooban nila, magalang sa mga kaharap.

Sa exclusive ko ngang interview sa kanila, panay pa rin ang biro, patawa nila, isang pagpapatunay na kampante na sila sa chikahan.

Hindi ko makakalimutan ang sagot ni Stell sa tanong ko, na kung anon a ang nabago sa kanila, mula noong ni-launch sila sa isang hotel sa Q.C.?

Na ang sagot ni Stell, ‘Mas madalas na pong maligo ngayon. Hahahaha!”

Well, isang bagay ang ikinatuwa ng mga fan ngayon, na si Liza nga ay fan din ng SB19.

***

Sugatang sundalo tampok sa ‘Stories of Hope’

Simula ngayong Lunes (March 15), mapapanood na ang “Stories of Hope” sa GMA Power Block.

Bawat isa, may kuwento ng pag-asa. Ito ang konsepto ng pinakabagong programa ng GMA News and Public Affairs na Stories of Hope na magtatampok ng iba’t ibang kuwentong kapupulutan ng aral—mga pagsubok na nalampasan, mga hamong napagtagumpayan, at mga kuwentong magbibigay inspirasyon at pag-asa.

Layunin ng Stories of Hope na ipakita ang katatagan, kasipagan at determinasyon ng mga Pilipino sa pagharap sa anumang pagsubok ng buhay. Ang bawat kuwento, ibabahagi mismo ng mga taong nakaranas nito.

Sa unang pagtatanghal ng Stories of Hope, tampok ang kuwento ng mga sundalong nakipaglaban pero naputulan ng mga kamay at paa sa gitna ng bakbakan at misyon sa Mindanao.

Habang nasa engkwentro sa Lupon, Davao Oriental noong April 2019, sumabog ang dalang grenade launcher ni Corporal Ariel “Prince” Reyes matapos tamaan ng sniper ng kalaban nila. Dahil dito, naputol ang kanyang kaliwang braso. Naputol din ang kanyang daliri at naapektuhan maging ang kanyang pandinig.

Pero bukod sa natamong mga sugat, pinakamahirap para kay Corporal Reyes kung paano sasabihin sa kanyang asawa at noo’y tatlong taong gulang na anak ang nangyari sa kanya. Malaking tulong daw ang ibinibigay na suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya para malagpasan niya ang pagsubok na ito. Sa ngayon higit isang taon na niyang hindi nakikita ang pamilya sa probinsya habang patuloy ang kanyang therapy dito sa Maynila.

Abangan ang “Stories of Hope” tuwing Lunes simula na ngayong March 15 pagkatapos ng Saksi sa Power Block ng GMA Network.