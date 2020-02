Dahil sa ‘Parasite’: Jasmine, Bianca iritada kay Trump

Binanatan sa social media nina Jasmine Curtis-Smith at Bianca Manalo ang Presidente ng USA na si Donald Trump nang kuwestyunin ng huli ang pagkakapanalo ng South Korean movie na Parasite sa Oscars.

Kalakip ng tweet ni Jasmine ang short video clip ng speech ni Trump, na tinatalakay ang Oscars at ang pelikulang “Parasite”. Mapapanood sa speech na hindi pinaboran ni Trump ang “Parasite” na manalo sa Oscars dahil ayon dito mula ito sa South Korea, kung saan marami ngang problema ang Amerika roon.

“And the winner is a movie from South Korea, what the hell is this all about? We’ve got enough problem with South Korea with train. A top of it I gave them a best movie. Was it good? I don’t know?” ang pahayag ni Trump.

Binanggit ni Trump ang mga pelikulang para sa kanya ay the best, gaya ng “Gone With The Wind” at “Sunset Boulevard”.

At hindi nakaligtas kay Jasmine ang pagkuwestyon ni Trump sa isang Asian movie at tinawag pa itong “ghorl” na slang term ng mga Australian sa salitang “girl”.

“Pag wala na mapag-usapan, gawa-gawa issue. Stuck si ghorl sa mga naunang dekadang pelikula. 30s 50s pa yong mga binanggit e. Noice,” say ni Jasmine.

Nag-tweet din si Bian­ca tungkol sa video at siya man ay hindi makapaniwala sa napanood na pagbatikos ni Trump sa Oscars at hindi pagpabor nitong manalo ang “Parasite”.

“How is this real life right now?” sey ni Bianca.

Congress maging fair sana sa ABS-CBN — Locsin

Muling nagkaisa ang mga star, empleyado ng ABS-CBN sa pagpapalaganap sa social media ng official message ng President at CEO ng Dos na si Sir Carlo Katigbak.

Isa si Angel Locsin sa mga star na nag-post ng mensahe at sa nilalaman ng caption niya ay ipinagdiinan ni Angel na kung anuman ang mali sa kanilang sistema ay handa silang a­yusin ito na siya ring laman ng mensahe ni Mr. Katigbak.

“Serbisyo po ang layunin ng ABS-CBN. Ngunit kami po hindi perpek­to.

Nagkakamali rin po kami at handa po naming itama ang anumang pagkukulang. “For me, this is the highlight of his statement because like any other company, mistakes happen. No company is perfect. I’ve expe­rience and heard stories about other companies as well—in and out of the entertainment industry. If there’s something wrong with the system, then address it and fix it. Do not take away jobs from people. Please note that the people in this industry have very limited options. I trust that our congress would be fair on this matter. Hopefully, they would conduct the franchise hearing as soon as possible. Again. #JustLove,” sabi ni Angel.

Gary V. tinapatan si Marcelito Pomoy

Ibinida ni Angeli Pa­ngilinan ang asawa niyang si Gary Valenciano bilang “voice change­r”. Saad niya sa kanyang tweet na hindi lang si Marcelito Pomoy, ang may natata­nging talent na kayang magpalit ng boses, o nakakanta ng dalawang boses sa isang awitin.

Itinuro ni Angeli ang YouTube channel ni Gary sa kanyang tweet para patunayang nakakapagpalit din ng kanyang boses si Gary, dahilan para tumawa nang husto si Regine Velasquez sa concert ng kanyang mister noong 2003.

Sa YouTube ni Gary, nag-throwback siya ng kanyang Music Museum performance kung saan ginawa niya ang magpalit ng mga boses. Totoo namang kayang magpalit ng boses ni Gary mula sa mababa at malaki, hanggang sa pagiging isang chipmunks.

Pero ang voice changer skills ni Gary ay gawa ng isang electronic device na tinatapakan niya sa stage kapag gusto niyang palitan ang kanyang boses. Meaning hindi ito katulad ni Marcelito na natural ang kakayahan.

Well, naiintindihan naman ng netizen ang punto ni Angeli. Nais lang niyang magpasaya ng kanyang mga follower.

Angeline Quinto inggit kay Regine

Tinawag na “inggitera” ng isang netizen si Angeline Quinto nang magparamdam ito sa idol niyang si Regine Velasquez na regaluhan siya ng mamaha­ling sapatos.

Sinopla si Angeline ng isa sa mga fan ni Songbird sa inis nito sa una.

@yka_03, “@loveangelinequinto, Angge…bagay sau name mo angetera..bumili ka ng iyo gigil mo ko.”

Sinagot ni Angeline ang netizen.

“@yka_03 Bhe wag dito sa account ng idol ko. Dun ka comment sa account ko. Dun tayo dali. Mwahhh!”

Coco mas may puso sa tao kesa kay Robin

Isa sa nagpatunay sa kagandahang loob ni Coco Martin sa kanyang mga katrabaho, sa gitna ng pambaba-bash sa kanya ng mga supporter ni Robin Padilla, matapos pasaringan ng huli ang diumano ay pagmamaltrato ng Kapamilya star sa mga kasamahan nito sa taping ng kanyang serye na Ang Probinsyano.

Sabi ng netizen, saksi siya sa mga pagmamalasakit ni Coco sa kanyang mga co-worker.

“Kung sa malasakit lang sa mga katrabaho, wala akong masabi sa taong ito kundi sobrang salamat! Mula sa simpleng “kumain ka na ba?” hanggang sa hindi nauubos na pagmamahal na kaya niyang ibigay. Mahal na mahal kita at ng buong pamilya namin, Kuya Coco!” sabi ng netizen.

Hindi lingid sa lahat na si Coco ang rason kung bakit muling nabigyan ng trabaho ang mga hindi na aktibo at may edad na mga artista.

Sabi nga, mas matulungin si Coco kesa kay Robin.