‘Dahil sa mga pagdinig, kahinaan ng liderato ng PhilHealth nabalatan’

Nakita umano ang ‘gross incompentence’ ng liderato ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) dahil sa ginawang imbestigasyon ng Senado hinggil sa alegasyon ng malawakang korapsiyon sa ahensiya, ayon kay Senador Grace Poe.

“There’s gross incompetence among the leadership and I think that there are several of them who are actually liable,” pahayag ni Poe sa panayam sa ANC.

Sa mga pagdinig ng Senate Committee of the Whole, ginisa ng mga senador si PhilHealth president at CEO Ricardo Morales at iba pang opisyal ng ahensiya kaugnay ng kuwestiyonableng paglabas ng pondo sa pamamagitan ng Interim Reimbursement Mechanism (IRM) gayundin ang “overpriced” na IT equipment at iba pang iregularidad.

Sa unang pagdinig ng Senado, ibinuyag ni dating PhilHealth anti-fraud officer THorrsson Montes Keith ang nakapagbulsa diumano ang “mafia” ng mahigit P15 bilyon sa pamamagitan ng iba’t ibang scheme kasama na ang paglabas ng pondo sa pamamagitan ng IRM.

Pinabulaanan naman ni Morales at iba pang opisyal na may sindikato sa PhilHealth.

Ayon kay Poe, dapat i-overhaul ang top management ng PhilHealth dahil patuloy pa rin ang alegasyon ng katiwalian sa state insurer.

“We’ve seen that the board members, especially the heads, are either grossly incompetent or complicit or negligent so those are just the three things that we are looking at,” sabi ni Poe.

Dapa din aniyang magkaroon ng pagsusuri sa lahat ng transaksiyon ng PhilHealth. (Dindo Matining)