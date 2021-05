Dahil sa isaw: Julia tinawag na sinungaling

Kakambal na yata ni Julia Barretto ang intriga o isyu. Sino ba ang mag-aakala na ang simpleng remark niya sa boyfriend na si Gerald Anderson tungkol sa challenge nito sa kanya na kumain ng isaw ay magbu-boomerang sa kanya ngayon?

Walang isyu nang sabihin ni Julia kay Gerald na “Never… only for you” sa pagkain niya ng isaw. Which means, hindi pa siya nakakakain ng isaw at dahil kay Gerald, gagawin niya ito.

Eh, kung bakit may nakahalungkat ng picture niya na kumakain ng isaw at mukhang sarap na sarap pa. Meron din kasama niya sa Enrique Gil noong sila pa ang magka-loveteam.

Sabi ng netizens, “Girl, paano na, may resibo. Ang dami!”

May nag-comment pa na, “ ang nakakatawa pa here ay sabi niya sa vlog niya with Gerald na hindi niya gusto lasa ng isaw, but then sa video niya with Ronnie ata, sabi niya ang sarap daw ng isaw. Haha. Ano ba talaga girl?”

At may bagong bansag na rin kay Julia ang ibang netizen ngayon, “Ms. Isaw Girl.”

Ang tanong, makaka-apekto ba ang ganitong isyu ng inconsistency o somehow pagsisinungaling kay Julia? Sa ganitong isyu pa ba magpapa-apekto ang actress sa dami na niyang pinagdaanan, ‘di ba?

Ang kanyang Instagram account ay limitado na lang ang pwedeng mag-comment kaya hindi makakapag-post do’n kung may gusto mang mag-bash sa dalaga.

Sa isang banda, baka pwede na rin namang intindihan si Julia at baka naman feel lang niyang magpa-bebe girl for Gerald.

Binuking ni Carmina: Zoren madalas mag-uwi ng hotel bathrobe

Binuko ni Carmina Villarroel ang asawang si Zoren Legaspi.

Sa kanyang bagong upload na YouTube vlog na “Sagot o Lagok” kunsaan, kasama pa rin niya ang mga kaibigang sina Candy Pangilinan, Gelli at Janice de Belen, may tanong kung ‘never pa raw ba silang nag-uwi ng mga shampoo, etc, sa Hotel?’

Sabi ni Janice, “Palagi!” which means, inuuwi niya sa bahay ang mga ito.

Pero iba ang kuwento ni Carmina tungkol kay Zoren. Normal naman na inuuwi nga ang mga toiletries ng mga Hotel, Pero warning ni Candy, “‘wag kayong mag-uuwi ng bathrobe ha.”

Pero tsika ni Carmina.

“Alam niyo, si Zoren, guilty diyan! Palagi siyang nag-uuwi ng robe. Hindi ko maintindihan kung bakit. Sabi niya, ‘libre raw.’

“Sabi ko, ‘Honey!!! Hindeeee!!! Hindi talaga!’ Sabi niya, bakit? Inuuwi niya sa bahay namin. Kaya ang daming kung ano-ano ng hotel. Kaya kapag may nawala sa hotel, si Zoren ‘yun.”

Hahaha! Hindi kaya after ng vlog ni Carmina na ito, alerto na ang mga susunod na Hotel na pag-stay-an nila or bigyan na lang ng freebies agad-agad ng bathrobe si Zoren, huh!

Baby ni Aicelle palaging nakangiti

Naaliw kami kay Aicelle Santos at sa kanyang baby girl na si Baby Zandrine. Habang nagsu-zoom interview si Aicelle, nasa tabi niya sa sofa ang 5 months old na anak at tila ang bait-bait na hindi umiiyak o ginugulo ang mommy niya. Proud na proud naman si Aicelle sa anak.

“Masaya! Nakakaaliw ang batang ito. Wala siyang oras na hindi nakangiti. Paggising niya ng umaga, ‘yun ang bungad niya sa ‘yo. Hindi siya mahirap alagaan.”

No wonder na nakakapagtrabaho nga siya at nakabalik sa Centerstage na Grand Finale na ngayong Linggo ng gabi at sa All-Out Sundays din.

Pero inamin niyang extra ingat lang daw talaga siya.

“Sa totoo lang, in every households, may lumalabas naman talaga. Doble, triple, isang daang ingat talaga.

“Ako, nagtatanggal lang ako ng mask kapag on-cam na. Kapag sinabing cut, balik kaagad ‘yung mask kasi, mahirap malusutan. Pagbalik ng bahay, 5-6 days akong naka-mask hanggang sa pagtulog around her.

“Magtatanggal lang ako ng mask kapag na-test na ako na negative sa PRC test.”

Si Aicelle ang isa sa judge ng Centerstage along with Pops Fernandez and Mel Villena. Natawa ito dahil pre-pandemic pa lang naka-ere na sila at sila rin ang huling show na nag-live ng GMA bago ang ECQ. Natanggal sa ere at muling nakabalik na season 1 pa rin sila over a year.