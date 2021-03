Dahil sa ECQ: KC nagkulong sa Batangas

Ang The Farm at San Benito (Batangas) ang paboritong puntahan ng mga celebrity ngayon. Favorite ni KC Concepcion ang lugar na ‘yon, kaya nakita siya roon ng isang kaibigan ko.

Feeling ko, nandoon si KC nang mag-post siya sa Instagram noong Monday night.

Sabi ni KC sa video post niya, “Coffee at 6PM… because our mind + desires are not in lockdown.

“I wanna stay up on the first day of this new confinement to be a nerd!!! 1) study 2) handle biz & 3) set some inspiring goals for the months ahead.”

Positive naman ang feedback ng kanyang follower sa post niya, pati si Pokwang na nagsabing ang bongga noon.

Nakaka-good vibes nga naman ang post na ‘yon ni KC, kaya Dondon (my dear editor), type ko rin siyang gayahin, gusto ko ring mag-study habang naka-ECQ tayo para marami rin akong matutunan. Gusto ko ring mag-isip ng puwedeng maging business.

Maganda rin ang mag-set ng inspiring goals para maging positive sa life at sa COVID-19 lang negative, huh!

Anyway, bukod kay KC, nakita rin ng kaibigan ko sa lugar na ‘yon si Moira at ang mister niyang si Jason.

Ruffa tumangging rumampa sa Semana Santa

Favorite rin ni Ruffa Gutierrez ang holistic medical wellness resort na ‘yon sa San Benito. May mga kaibigan din si Ruffa na nandoon at niyaya nga raw siya, pero she decided na sa bahay lang siya mag-stay muna.

Kalilipat lang kasi ni Ruffa ng bahay at siya mismo ang nag-aayos.

Mas gusto ni Ruffa na may personal touch niya ang nilipatang bahay.

Siyempre, bonding time na rin nilang mag-iina ‘yon.

Si Lorin kasi, graduating na sa high school ngayong June at mag-18 na sa August, kaya marami silang mga pinag-uusapang plano ng kanyang panganay. Si Venice naman, turning 17 na sa September.

Ang bilis ng paglipas ng mga araw. Parang kailan lang, baby pa sina Lorin at Venice.

Natatandaan ko pa nga ang araw na sinamahan ko si Ruffa at ang parents niyang sina Eddie Gutierrez at Annabelle Rama na iuwi sa Istanbul, Turkey si Lorin.

That day, na-surprise kami dahil may pa-surprise si Yilmaz Bektas sa kanilang baby girl. Nilagyan niya ng kung ano-anong palamuti ang room ni Lorin bilang pagwe-welcome sa baby sa bahay nila sa Istanbul.

Ang sweet din ni Yilmaz!

Si Venice naman, hindi ko makalimutan ‘yung gabi ng September 10 na akala namin ay nagbibiro lang si Ruffa na sumasakit na ang tiyan niya at manganganak na yata, kaya kaagad namin siyang isinugod sa Cedar Sinai Medical Center sa Beverly Hills at noong madaling araw nga ng September 11 ay isinilang na ang second baby ni Ruffa.

Wow, parang kailan lang, nakaka-senti tuloy, huh!

Anyway, Semana Santa, let’s all pray na sana tuluyang maglaho na ang COVID-19 at malampasin nating lahat ang pandemic na ito!

God bless!