Dahil sa datung, lalaki: Kim, Ruffa, Yam, Eula tumitindi ang away

Painit nang painit ang bangayan nina Kim Chiu, Yam Concepcion, Eula Valdes, Sunshine Cruz, at Ruffa Gutierrez. Tumitindi ang agawan nila para sa pag-ibig, hustisya, at kayamanan sa mga huling linggo ng “Love Thy Woman” na napapanood sa Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live.

Unting-unti nang lumalabas ang mga sikreto sa likod ng pagkamatay ni Adam (Christopher de Leon) at pagkawala ng last will and testament niya kung saan nakasaad na kay Jia (Kim) mapupunta ang pinakamalaking bahagi ng pag-aari niya.

Kaya naman sa kabila ng pang-aapi sa kanya, aangkinin na ni Jia ang nararapat na sa kanya bilang tagapagmana ng Dragon Empire. Hindi naman basta-basta magpapatalo si Dana (Yam), na walang balak umalis sa kanyang pwesto at pipiliting maibalik sa kanya si David (Xian Lim).

Itatago naman ni Lucy (Eula) ang katotohanan at ibebenta ang Dragon Empire upang maisalba ang kanyang yaman, ngunit haharangin naman ito ni Kai (Sunshine) para sa kanyang anak.

Lingid sa kanilang kaalaman, kontrolado ni Amanda (Ruffa) ang lahat dahil tinatago niya ang totoong kopya ng huling testamento ni Adam para magamit ito sa pansarili niyang interes.

Sino sa limang babae ang may tunay na karapatan sa kayamanan ni Adam?

Panoorin kung sino ang "the last woman standing" sa "Love Thy Woman," Lunes hanggang Biyernes, 2:30 PM, sa Kapamilya Online Live

