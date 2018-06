Dahil sa Black Pink Anne minura ng basher

Isa rin si Anne Curtis na hindi pinapalagpas ang mga hindi magagandang comment sa kanya, lalo na kung mali ang interpretation ng mga ito. Nagiging Patola Queen din si Anne kung kinakailangan!

Natuwa kasi si Anne sa music video na DDU-DU DDU-DU ng Black Pink at kapareho raw kasi ng vibes ng video ang unreleased concert poster niya na Annekulit: Promise, Last Na ‘To.

“OMG BLACK PINK’S NEW MV IS ALMOST THE SAME FEELS AS MY CONCERT POSTER. DYING OF KILIG!!!!” tweet pa ni Anne.

Biglang may sumagot na basher kay Anne:

“Kapal ng mukha mong palabasing kinopyang ng Black Pink yung poster ng concert mo. Dying of kilig ka pang nalalaman, nyeta ka.”

Sinagot ito ni Anne para maging malinaw na ang naging tweet niya sa basher:

“Haha girl. That’s not what I meant. Hindi pa mga lumalabas ung poster ko. So paano ko pwede sabihin na gayahin. I’m just saying kilig kasi ALMOST same feels sa smoke.

“Get your facts straight first & intindihin ung post ko bago ka rat rat ng rat rat dyan sis. And I, thank you.”