Dahil sa aso: Heart muntik masagasaan ng trak

Nang dahil kay ‘Che-Che’ nanganib ang buhay ni Heart Evangelista! Kaloka lang na muntik siyang masagasaan ng trak, ha!

Ayon sa sunud-sunod na tweet ni Heart (Miyerkules) nakawala ang alaga niyang aso na si ‘Che-Che’.

“Nakakaloka hinabol namin si Che-Che sa daan! Muntik ako lumusot sa truck!” unang sabi ni Heart.

Nagawa namang makuha ni Heart ang alaga nya dahil sa tulong ng ilang mga taong pinasalamatan niya. Nagmukha lang daw tanga si Heart sa nangyari kaya umasa siyang walang nag-video sa paghabol niya sa alaga.

“To the man who opened his car door to stop ‘Che-Che’ thank you. Sana wala naka-video dahil mukha akong tanga, nakakulot at high heels making pigil the trucks and cars and running after ‘Che-Che’. What an afternoon.”

Maging ang kapatid niya ay nakihabol din habang naka-high heels.

“To the guards, driver, my hairstylist, all my friends and sister Camille (in high heels din) thank you sa paghabol din. What a scene. Thank you Lord ok lahat,” sey ulit ni Heart.

Sinusulat ang item na ito kinastigo na marahil ng mister ni Heart na si Sorsogon Governor Chiz Escudero, dahil inilagay ng una ang buhay nito sa peligro.

“Great I forgot na sa Twitter din pala asawa ko. Mapapagalitan ako!” saad ni Heart.

Iba-iba ang reaksyon ng netizen sa ginawa ni Heart. May mga humanga at nagprisintang maging aso na lang ang mga ito dahil sa ibinibigay na importansya at pagmamahal ng aktres sa kanyang mga alaga.

Ang ilan pinagalitan at pinag-iingat si Heart, sa padalus-dalos nitong reaksyon.

***

Catriona nilampaso sina Ivana, Vice

Ipinagbunyi ni Catriona Gray ang pagpalo sa 11M follower ng kanyang Instagram. Pero hindi pa rin kayang kabugin ni Catriona sina Liza Soberano (14.7M) at Kathryn Bernardo (13.8M).

Pero taob naman niya si Ivana Alawi na may 6.6M naman na follower.

Inilampaso rin ni Catriona si Vice Ganda (9.5M).

Lamang lang ng 600,000 followers si Pia Wurtzbach na may 11.6M.

***

Mina nilagay sa pedestal ni Dave

Nakalulusaw ang engagement appreciation message post ni PITC President and CEO Dave Almarinez sa kanyang Instagram para kay Ara Mina.

Kaya naman hanggang ngayon ay lumulutang pa rin sa hangin si Ara sa labis na kasiyahan, sa tindi ng pagmamahal sa kanya ni Dave.

Isang natatanging babae na may mabuting puso ang deskripsyon ni Dave kay Ara.

“When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.

“This movie quote speaks true and hit me right to the core!

“I always admire you from the beginning-from all the things that you do for your family, to every single inch of kindness you give to others.

“You @therealaramina is God’s greatest gift to us.

“Thank you for standing by my side through all the joys and hardships. You inspire me to be at my very best everyday. You are my guiding light to conquer all my fears. Thank you for saying yes to build milestones together with me. Forever your number 1 fan. I love you, Hazel! #TEAMDARVE,” sabi ni Dave.