Dahil kina Maja, Kim: Geral kinamumuhian ng mga fan sa Afric

Patok sa iba’t ibang bahagi ng mundo ang mga teleserye ng ABS-CBN, partikular na sa Africa kung saan sikat na sikat ang mga ito. Pati nga mga career at love life ng mga artistang bida sa teleserye, sinusundan din ng mga fan sa Africa.

Sa isang article kasi tungkol kay Maja Salvador, madaming Facebook user mula Kenya at Uganda ang nag-comment tungkol sa statement ng aktres na sa kanya raw unang inalok ang “Init sa Magdamag.”

Sabi ni Jakline Karimi ng Kenya, na tila updated sa pinagdaanan ng aktres, “Am glad she turned it down coz this Gerald guy is bad news he even caused a rift between Maja and Kim.”

Saad naman ni Ciru Kimani, “Nice decision Maja! Back then her relationship with Gerald damaged her image and career. It’s good she refused the project.”

Sey naman ng isang Phoebe Bahindulwa Mangala, “Maja you have shown the world self-respect. It’s important than money. You are so wise my dear keep it up and congrats. I love you Maja.”

May iba nga sa kanila, tinawag pa si Maja sa mga pangalan ng karakter niya sa “Wildflower” ng ABS-CBN.

“I love you Lily Cruz,” saad ni Mukandayishimiye Consitasie. Samantalang komento ni Robert Mornyuie, “Hi my lady Ivy Aguas.”

Ibang level ang popularidad ni Maja doon, huh. Sa katunayan, nitong Marso, “Filipino drama queen” ang binansag kay Maja ng StarTimes channel sa South Africa sa social media promo ng pagpapalabas nila ng “The Killer Bride” doon.

Noong 2018 naman, may isang taga-Senegal na fan na nakakilala kina Maja at Enchong Dee bilang sina Margaux at Ethan sa “Ina, Kapatid Anak” habang nasa Paris, France ang dalawa.

Matatandaang noong 2020, nagpalabas pa ng 14 Kapamilya teleseryes sa Africa, kabilang na ang “FPJ’s Ang Probinsyano,” “Kadenang Ginto,” at “The General’s Daughter.”

Bongga, di ba? Hanggang Africa, galit sila kay Gerald. (Dondon Sermino)